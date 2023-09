Así es la vida de un moto-repartidor en Tuxtla Gutiérrez: Horarios, riesgos y experiencias

En las calles de Tuxtla Gutiérrez, se ha vuelto una escena común ver a moto-repartidores en acción, gracias al aumento de aplicaciones de entrega a domicilio como Deli, Rappi, Didi, Uber Eats y Pídelo con Jaría. Estas plataformas han ganado popularidad entre la ciudadanía, y uno de los moto-repartidores, Gandhi Rodrigo Gutiérrez Mayer, estudiante y trabajador, compartió su experiencia diaria en este trabajo.

Gandhi nos revela que su jornada laboral comienza a las 10:00 de la mañana, aunque el flujo de pedidos varía según el día. En las primeras horas de trabajo, puede esperar hasta 2 horas para recibir su primer pedido, y su día laboral finaliza a las 5:00 de la tarde. Este trabajo le permite pagar sus estudios, por lo que ha establecido un horario limitado de 8 horas diarias. Sin embargo, si tiene tiempo adicional, también trabaja por la noche, ya que algunas aplicaciones ofrecen pedidos hasta las 11:00 de la noche.

También puedes leer: ¡Abuelitos emprendedores! Adultos realizan bazares en el Parque San Marcos

En cuanto a los riesgos, Gandhi señala que alrededor de las 4:00 de la tarde, durante la hora pico, es cuando el tráfico se satura y la cantidad de personas en movimiento aumenta, lo que puede ser peligroso. Además, cuando llueve, los riesgos aumentan, ya que las condiciones de la carretera pueden resultar en accidentes si las llantas de las motos no están en buen estado.













Por otro lado, las noches son beneficiosas para los moto-repartidores, ya que los pedidos aumentan y las aplicaciones suelen ofrecer mejores tarifas. Además, el tráfico es más fluido en comparación con las horas pico. Sin embargo, los fines de semana, deben ser cautelosos debido a los conductores ebrios que suelen circular a altas velocidades.

"A estas horas es más tranquilo (3:00 pm)", comentó el moto-repartidor. "Llevo 20 minutos esperando que salga un pedido, pero esto varía según los días. Durante quincenas o fines de semana es cuando aumentan los pedidos".





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Otro aspecto que mencionó es que tienen que entregar los pedidos a tiempo, ya que algunas aplicaciones los limitan. Si se pasan del tiempo indicado, el pedido se asigna a otro repartidor que se encuentra en el lugar. En ocasiones, las personas cancelan pedidos, pero en la aplicación desaparece y al cancelarlo, el repartidor se queda con eso y tiene que pagarlo. Esto se debe a que son pocas las tiendas que se hacen responsables para pagar.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





"A veces, cuando no se paga, como ejemplo Starbucks, te lo dan en efectivo y tú debes realizar el pago a la aplicación. Sin embargo, en dos ocasiones me ha sucedido que cuando estoy en camino para entregarlo, el cliente cancela el pedido, y entonces me quedo con el pedido a mi cargo. En esos casos, no tengo más opción que disfrutarlo o llevarlo a casa", compartió Gandhi.

La vida de un moto-repartidor en Tuxtla Gutiérrez es un equilibrio entre horarios, riesgos y experiencias únicas, donde cada día trae consigo desafíos y oportunidades.