Así ha vivido la pandemia el personal de enfermería del HEP

A través de un video institucional, el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, difundió las experiencias de enfermeras que estuvieron en la primera línea de atención con la llegada de la pandemia del Covid-19.

El video muestra al personal en primera línea contra el Covid-19, enfermeras y enfermeros quienes han desplegado coraje y resiliencia al enfrentar esta pandemia, así es como nos cuentan su lucha de alto riesgo por salvar la vida y acompañar la muerte en varios frentes, desde lo clínico hasta el liderazgo, la gestión y la empatía hacia los demás.

Nayeli del Rosario Cruz Camera, fue la enfermera que recibió al primer paciente Covid-19, fue a la una 30 de la mañana cuando les avisan que iba a ingresar “se generó un estrés porque ya estábamos capacitadas, pero era algo nuevo como personal de enfermería y teníamos que aplicar lo que ya nos habían enseñado y practicado”, afirma.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Agrega que “sin embargo sentíamos que hacía falta que terminaran de adaptar nuestra área, junto con mi compañera Susana Pérez tuvimos que adaptar y verificar que hacía falta y completar para que pudiéramos dar la atención adecuada, se generó mucho nervio, temor, una angustia, no porque nos faltara conocimientos, sino porque era algo nuevo para nosotros”.

Explica que era algo que nunca habían tratado, aparte de un equipo nuevo con el que iban a trabajar “se nos empañaron los googles, aprendimos a respirar con el cubre bocas, era agitante, además de ver al paciente y su angustia por estar contagiado, sin embargo, nos adaptamos, cumplimos con su atención y pensamos en nuestra familia, porque ya éramos un foco de riesgo para ellos, alejarnos o no de ellos; como quitarnos el equipo con cuidado para no infectarnos nosotros mismos”.

Por su parte Viridiana Pioquinto Hernández dice que después de tratar a pacientes con Covid-19 ha tenido un impacto en su vida personal “he tenido que desprenderme desde hace cuatro meses de mi familia, de mi hija y de mi madre por ser una persona vulnerable; desde el primer momento en que me dijeron que estaría en la primera línea de batalla, como trabajadora fue un reto para esta nueva experiencia, pero en lo familias desde hace cuatro meses he tenido que aislarme”.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Karen Liliana Arreola relata que tuvo que practicar mucho para saber utilizar el equipo de protección en las clínicas Covid “desde como colocarse el equipo, hasta como desvestirnos, se modificó mucho cuando empezamos a dar cuidados a los pacientes, cambiar las camas, lavarse las manos, uno se siente incómoda, pero debíamos adaptarnos y trabajar con doble bata, nos llevó tiempo aprender eso para nos contagiarnos”.

Cecilia Laidisbeth Verdugo Nañez cuenta que le toco atender a una menor “venia tan mal que teníamos estar con ella y además atender otro paciente de diálisis, yo decía no voy a poder con tanta carga de trabajo, no había tiempo para pedir ayuda, más personal, porque la emergencia estaba en ese momento, la niña se estabilizó, pero dejar unos minutos a otro paciente, me estresaba mucho, sin embargo, al final quedaba con un sentimiento de bienestar de poder ayudar a mis pacientes”.

Jesús de los Santos dice que como camillero en el área de Covid se siente satisfecho con su encomienda “tuvimos la capacitación previa para usar el equipo y evitar ser contagiados, la movilización de pacientes dentro del área, los críticos, los estables y creo que los estamos haciendo lo mejor posible con el apoyo de las enfermeras y médicos del área”.

Cecilia Martínez Benítez, jefa de servicio en terapia intensiva del Hospital de Especialidades Pediátricas quien destaca que “el trabajo en equipo ha sido un resultado, todos debemos trabajar en conjunto y los frutos lo estamos viendo a largo plazo en estos momentos, como jefe de servicio somos el ultimo eslabón que puede perder el control en la toma de decisiones y tengo la confianza de mi personal que estamos en terapia intensiva, vamos a seguir en esta lucha, en la primera línea y vamos seguir buscando ser mejores en este equipo”.