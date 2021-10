Asociación solicita al IEPC informe sobre proceso electoral de Oxchuc

La Asociación Estatal de Pueblos Indios (AEPI) solicita al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Oswaldo Chacón Rojas, información urgente sobre el proceso electoral por Sistemas Normativos Indígenas en el municipio de Oxchuc, denuncian un serie de violaciones a los derechos humanos y colectivos por parte del actual ayuntamiento que concluye funciones el 31 de diciembre de este año.





El presidente, secretario y tesorero, Martín Gómez López, Marcos Sántiz Gómez y Mario Sántiz López, de esa asociación civil denuncian que el munícipe Alfredo Sántiz Gómez, y su cuerpo de ayuntamiento, a través de la asamblea de comunidades en forma parcial convocó a través del secretario municipal, Adiel Dagoberto López Gómez, únicamente a las comunidades de su agrado que apoyan proyecto político de postular a su candidato a través del Órgano Electoral Comunitario.

Exponen que el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc ha sido integrado con personas de su confianza del presidente municipal para poder imponer sus candidatos en el proceso de elección por usos y costumbres, tal y como sucedió con el ahora presidente municipal, toda vez en la primera elección por Sistemas Normativos Indígenas en 2019 el pueblo no contó con la libertad para elegir.





Documentan que pretenden imponer a Enrique Gómez López, Jesús Sántiz Moreno, Feliciano Santos Gómez y Javier López Sántiz, mediante la manipulación de los lineamientos establecidos como Estatutos para elección por sistemas normativos internos o usos y costumbres, para el período de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2024.

Exponen que manipulan la elección el presidente municipal Alfredo Sántiz Gómez, el ex presidente del Concejo Municipal Oscar Gómez López, el abogado comunitario Juan Gabriel Mendez López, el ex secretario municipal Nicolás Ruiz Córdoba y el ex presidente de la Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc, Juan Encinos Gómez.





Narran que los integrantes del Órgano Electoral Comunitario Belisario Méndez Gómez, Fernando Gómez Morales y Pablo Sántiz López actúan por consigna a favor del presidente municipal, al igual que los integrantes de la Comisión de Quejas y Controversia, Ernestina Sántiz Gómez, Patricia López Gómez y Ofelia Encinos Encinos.

Indican en el texto que gobiernan el municipio Indígena de Oxchuc con bloqueos en carreteras, detenciones por incumplimiento de entrega de los apoyos, el secuestro del hijo del presidente municipal, entre otras cosas más.

Por ello, puntualizan, queremos información precisa sobre el proceso electoral y lo que ha informado. Órgano Electoral Comunitario ante el IEPC, porque fueron nombrados a espaldas de miles de electores, sin consultar sobre quiénes debían ser los integrantes, sin democracia, sin libertad, más bien sus seguidores y beneficiarios de entrega de láminas, los ahora excluidos tampoco fueron incluidos en el 2019, la urgencia es elecciones imparciales, sin corrupción, las inconformidades aumentan.