Atentan contra la vida de la representante de Fundación Karla Velasco

La representante de la Fundación Karla Velasco, Maricruz Velasco Nájera, denunció una serie de atentado en contra de su familia por la exigencia de justicia por el feminicidio contra su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, ocurrido el 4 de julio del 2018 en Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas.

Puedes leer también: Violencia contra las mujeres en Chiapas; grave problema de derechos humanos

Sé que no estoy peleando con una persona si no con un dragón de mucho poder

En conferencia de prensa en la entrada principal de Palacio de Gobierno, dijo que a más de seis años de los hechos, no se ha hecho justicia y en Chiapas la Fiscalía General del Estado no investigó a profundidad y el feminicida Marvin Eduardo Escobedo Figueroa, había sido sentenciado a ocho años y luego se fue levó a once años, pero nos e juzgó con perspectiva de género.

Maricruz Velasco, representante de la Fundación Karla Velasco, ha denunciado una serie de atentados en contra de su familia por exigir justicia por el feminicidio de su hija, Karla Yesenia Gómez Velasco, ocurrido el 4 de julio de 2018 en Tuxtla Gutiérrez📲 https://t.co/FyQDJT9ZKJ pic.twitter.com/pzLmispjRT — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 30, 2024

Documentó que el Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el amparo de revisión determina que existe perspectiva de género en los hechos y por lo tanto, existe el delito de feminicidio pero en Chiapas no se ha aplicado la ley en su justa dimensión.

Figura de pronunciamiento del feminicidio de Karla Velázco en Tuxtla / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Acusa que Marvin Eduardo Escobedo Figueroa era parte del equipo de trabajo de la campaña política de Carlos Penagos Vargas, en ese momento candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, mientras que su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, también se encontraba en el equipo de trabajo del político.

No me van a poder callar solamente hasta que me maten

En la entrada principal de la desde del Poder Ejecutivo, estuvo acompañada de Nora Margarita Zenteno Juárez, madre de la doctora Paulina Gómez Zenteno, víctima de feminicidio ocurrido el 21 de diciembre del 2019 y Flor Emilia Alcázar Coutiño, madre de Paola Yazmin Ocampo Alcázar, víctima de feminicidio el 7 de diciembre del 2022.

Cartel de pronunciamiento de feminicidios en Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Con esta reclasificación del delito por la SCJN, lo que la Fiscalía General del Estado había calificado como homicidio doloso o accidente de tránsito, el feminicida podría alcanzar de 45 años que es la pena mínima a 65 años que es la más alta por feminicidio en Chiapas.

La señora Maricruz Velasco Nájera acudirá el lunes próximo al Penal El Ámate en el municipio de Cintalapa para acudir a una audiencia en el juzgado donde se lleva el caso para insistir en la reclasificación y elevar la pena al responsable de los hechos.