Atleta acusa al Instituto del Deporte por falta de apoyo económico en competencias

La atleta de alto rendimiento de lucha olímpica en la división de 49 kilogramos cadete, originaria de Tonalá, con 17 años de edad, Danna Delmira Martínez Ordóñez seleccionada nacional, se quejó de la falta de apoyos del Instituto del Deporte, a cargo de la también deportista Tania Valeria Robles Velázquez, su última competencia los Juegos Panamericanos de donde regresó la tarde del martes último con medalla de bronce, gastó por su cuenta fue de más de 60 mil pesos para representar a Chiapas.

Dijo que a lo largo del año ha ganado diversas medallas como la de oro en el primer selectivo nacional, oro en el segundo selectivo nacional, plata en el campeonato nacional, oro en el macro regional zona B y plata en los juegos nacionales Conade, ha sido convocada para acudir con el selectivo nacional para representar a México en los próximos meses, pero antes tendrá que garantizarse su propio financiamiento.





En conferencia de prensa en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez comentó que está muy feliz por sus competencias y logros, agradece el acompañamiento de su familia y la suma de amigos para asistir a los eventos nacionales e internacionales, pidió al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, crear un fondo de becas para el beneficio de los atletas de alto rendimiento de las diversas disciplinas.

Martínez Ordóñez sostuvo que no ha tenido apoyos por parte del Instituto del Deporte, desconoce las causas, por ello “mi familia tuvimos que moverlos para conseguir el apoyo para esta competencia no hubo apoyo de las instituciones, por ende hemos puesto los gastos con mi familia, en la última competencia 60 mil pesos o probablemente más, Tania Robles no me atendió, no me buscó, no sé si lo haga”.





A mi regreso de los Juegos Panamericanos tampoco me han llamado, apenas regresé el martes, no buscaré a nadie, no obstante que dijo, ha sido clasificada a dos mundiales, uno será inmediato, no podrá ir por los gastos, el segundo sería para diciembre en China al que trataría tener participación y no descarta la posibilidad de migrar a otro estado en busca de apoyo para seguir trascendiendo en el deporte, abundó.

Dijo que son muchos atletas en Chiapas a los que les hace falta el apoyo por parte de las instituciones públicas, compañeros de la misma disciplina se quedaron atrás precisamente por falta de recursos, su última competencia ha sido del 24 al 26 de junio en Buenos Aires Argentina, donde alcanzó medalla de bronce en el Campeonato Panamericano U17.

Otra atleta que se quejó de la falta de apoyo de las instituciones públicas hace algunos meses fue Aremi Fuentes, que para asistir a eventos internacionales, lo hizo representando a otros estados del país, ahora lo hace la adolescente Danna Delmira Martínez Ordóñez, que cuestiona la política pública del instituto del Deporte.