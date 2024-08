Auditoría revela irregularidades en el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo

En el marco del Programa Anual de Auditorías 2022 al Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), se reportó un egreso de 345 millones 962 mil 953 pesos con 48 centavos. Se alcanzó una muestra revisada de 93 millones 595 mil 107 pesos con 99 centavos, lo que representa el 27.05 por ciento del total. La auditoría emitió 23 observaciones basadas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, derivando en un pliego de observaciones por 6 millones 659 mil 341 pesos con 66 centavos, que están sujetas al proceso de solventación por parte del Ayuntamiento.

La ASE indicó que se verificó una muestra de 942 mil 120 pesos en erogaciones pagadas mediante transferencias por arrendamiento de vehículos, así como gastos relacionados con estudiantes e investigaciones del Fondo General de Participaciones. Estas erogaciones carecen de documentos justificatorios, lo que determina un probable daño a la Hacienda Pública Municipal al no justificar el gasto.

En este sentido, la ASE emitió la Promoción Personalizada Administrativa Sancionatoria para los posibles responsables y, en su caso, se iniciará un procedimiento administrativo contra los servidores públicos en la Dirección de Planeación y Sistemas, así como en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Dinero / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Los actuales ayuntamientos asumieron funciones el 1 de octubre de 2021, y la auditoría de la ASE también abarca este periodo. En ese año, se realizaron transferencias por un millón 228 mil 490 pesos con 99 centavos en asignaciones, subsidios y ayudas a organizaciones sociales y personas, sin justificación alguna.

Además, no se justificó el pago de viajes en lancha a favor de la Secretaría de Educación, que fue parte del mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado sanitario financiado por 7 millones 023 mil 225 pesos con 50 centavos. Sin embargo, se incluyó a localidades que no cuentan con drenaje, con un importe de 431 mil 699 pesos con 70 centavos, sin justificación documentada.

Se realizaron transferencias por 400 mil pesos sin justificación sobre un terreno destinado a espacios deportivos en San José Mujular, y se gastó un millón 208 mil 050 pesos en la evaluación de programas y proyectos, también sin justificación. Asimismo, un importe de 159 mil 241 pesos con 68 centavos en supuesta pavimentación de calles en la colonia San Joaquín no se justifica.

Por asignación directa de obras, se observó un importe no comprobado de 137 mil 745 pesos con 58 centavos, así como otros 268 mil 266 pesos con 24 centavos en supuestas obras en la colonia El Ranchito. En la colonia Plan Chiapas, se identificó un importe no comprobado de 15 mil 091 pesos con 67 centavos, y en América Libre, otros 44 mil 704 pesos con 17 centavos que tampoco se justifican. En la misma localidad, se registraron otros 43 mil 367 pesos con 68 centavos sin justificar en obras.

Letras de Chiapa de Corzo / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

En la colonia Ignacio Allende, el importe no comprobado en la pavimentación de calles asciende a 23 mil 563 pesos con 12 centavos, adicional al costo total de la obra. En Galecio Narcía, el importe no justificado en la pavimentación de calles supera el costo total en 25 mil 910 pesos con 12 centavos. En Nuevo Palestina, hay un importe en obras no comprobadas de 114 mil 331 pesos con 11 centavos, mientras que en Playa Grande, el revestimiento de camino incluye un pago de más por 374 mil 632 pesos con 44 centavos. En Francisco Sarabia, se registró un pago adicional sin comprobar por 106 mil 288 pesos con 61 centavos por el revestimiento de un camino rural.

Por otra parte, en Nuevo Carmen Tonapac, el revestimiento de camino presenta un importe no justificado adicional al costo total de 63 mil 309 pesos con 16 centavos. En Julián Grajales, no se comprueban 462 mil 293 pesos en revestimiento de caminos. Finalmente, por Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se determina un quebranto de un millón 938 mil 927 pesos con 72 centavos.

