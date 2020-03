Aumenta a 12 casos de coronavirus en Chiapas

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer el reporte actualizado de la presencia del coronavirus en Chiapas, ratificó su llamado a la población a la prevención y aseguró que las instituciones de salud se encuentran equipadas para responder a la emergencia.

Tras acompañar al gobernador Rutilio Escandón cadenas, a la inauguración de la Clínica de Atención a Especialidades Respiratorias Covid 19, dijo que en Chiapas hemos estudiado 55 casos, de los cuales tenemos un caso más positivo, el número 12, se trata de una femenina de 28 años de edad con antecedente de visita y contacto con una amiga europea en un viaje al extranjero. La europea presenta un estado de salud es de delicado a grave porque está hospitalizada, si está positiva en quien fue su contacto de Europa, había que tomarle muestra de inmediato, pero la paciente de Chiapas está asintomática en San Cristóbal de las Casas, es diseñadora gráfica, del 10 al 16 de marzo fue su viaje y el 22 empezó con síntomas.





Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 29 de marzo de 2020



➡ https://t.co/tVR7yiFZYM pic.twitter.com/Ss1E1GSRzx — SALUD México (@SSalud_mx) March 30, 2020





Cruz Castellanos explicó que el 27 de marzo se le tomó muestra en el Laboratorio Estatal de Salud con resultado positivo, al movimiento que se le interroga está bien, con los signos vitales muy bien sin presencia de fiebre, tiene cuatro contactos, tres masculinos y un femenino, ella está aislada, vive sola y sus amigos solo tienen contactos con ella cuando le llevan sus alimentos, los cuatro contactos están bajo cuidados.

En la visita de los pacientes tenemos, de los doce casos dos graves y dos delicados, se nos ha empezado a poner más delicado el masculino de 81 años de Tuxtla Gutiérrez con obstrucción pulmonar, no ha sido necesaria la hospitalización, pero -dijo- va a ser necesaria la tención a través de un ventilador.

Dio a conocer que tenemos 20 pruebas en laboratorio, mañana sabremos si hay positivos, seguimos teniendo casos importados, en las próximas horas en San Cristóbal de las Casas habremos de evaluar posibles riesgos de pacientes, es importante avanzar, ahí estamos por abrir una clínica alterna para la atención de los pacientes.

Entre las múltiples actividades lo más vigilado ha sido la frontera sur y los aeropuertos, pero ha ido en decremento los viajes y los vuelos, 828 cerraron ayer, en las últimas 24 horas no rebanan los mil 200 pasajeros y existen agencias que han dejado sus actividades.

Los chiapanecos que se encontraban fuera del país ante la pandemia por la naturaleza misma personas queremos regresar a Chiapas, debemos mantener la sana distancia y las medidas preventivas, en Tuxtla Gutiérrez la mañana de este lunes hemos puesto en servicio una Clínica de Atención Especializada de Enfermedades Respiratorias con capacidad de 40 camas.

El llamado es a que hagamos un esfuerzo para cuidarnos y cuidar lo poco que tenemos, en un mes podemos cortar las cadenas de transmisión y pagar la fuerza de la epidemia y pandemia que afecta a todos los países, si Italia y España están complicados, las economías se afectan, la solidaridad y las medidas de prevención pueden ser la diferencia.

Las enfermedades respiratorias están siendo evaluadas, no todo será coronavirus, vamos a abrir una clínica alterna en Comitán, la cuarentena se está aplicando con responsabilidad, todos los días estamos actuando con responsabilidad, no creamos en las redes sociales, quédese en casa los que no tengan actividad relevante, enfatizó.

Puntualizó que, de los 12 casos, dos han sido dados de alta y seis se encuentran en observación domiciliaria, uno de los dos casos con complicaciones es la obesidad y el sobre peso, por ello, hay que cuidar nuestra salud, el caos no lo veo enfrente, las Clínicas Alternas serán de gran relevancia para la atención, la labor del personal de salud es de gran responsabilidad.