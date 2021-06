Aumenta avistamiento de cocodrilos en Tapachula: Bomberos

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula, dieron a conocer que ha incrementado el avistamiento de cocodrilos en los arroyos y ríos de Tapachula por las lluvias que se han registrado en las últimas días, así como el rescates de víboras.

Iván Estrada Rosales, comandante de Bomberos de la ciudad, mencionó que los reptiles se han observados en el río Texcuyuapan y en un arrolló de la colonia San Agustín, ubicada al Poniente de la ciudad.

Detalló que es una hembra con sus crías las que se puede observar en arrolló de la colonia antes mencionada, pero que no puede intervenir para capturarla, ya que esta dentro de su hábitat, al igual a la especie del río Texcuyuapan, pues ahí tiene que intervenir otras autoridades.





Lee más: Capturan a cocodrilo en el barrio el Embarcadero de Mapastepec





“Es un animal de aproximadamente un metro y medio con sus crías, las personas nos han pedido que lo vayamos ha atrapar, pero nosotros no podemos intervenir en este caso. La mayoría de las personas saben que ahí está el animalito”, expresó.

Comentó que es necesario que las autoridades protectora se las especies en peligro de extinción pongan un letrero para que las personas sepan que reptiles y no se metan a bañar o a lavar su ropa, para que no pase lo de Tamaulipas.

Destacó que en la ciudad o en la región del Soconusco hasta este momento no se ha registrado ningún tipo de ataque de un cocodrilo hacia un ser humano, pero se debe señalizar donde hay precios de los animales.

“En lo que va de la actual temporada de lluvias se han rescatado dos cocodrilos pequeños, pero uno murió, ya que había sido atropellado por in vehículo. Los especies que nosotros podemos rescatar o a atrapar son los que están fuera de su habitad”, abundó

Estrada Rosales, exhorto a la población a no invadir el habitad de los cocodrilos para evitar algún ataque, pues esta especie únicamente atacan a las personas por que invaden su tranquilidad.





Bombero./ Foto: cortesía | Bomberos de Tapachula





“Si los ciudadanos si ven alguna especie de estos animales, lo único que tiene que hacer es hablar a los bomberos para que nosotros intervengamos y no traten de asegurarlo, ya que si no tiene un buen manejo o no saben cómo atraparlos pueden ser atacados”, externó.

Aseguró que el cocodrilo más grande que ha atrapado el Heroico Cuerpo de Bomberos es de dos metros y medio en tiempo que llevan recatando reptiles a petición de la población.

“Lo que más atrapados en la temporada de lluvias son serpientes, ya que son de 3 a siete por semana, es decir una por día y eso si es constante, principalmente en tiempo de lluvias”, finalizó