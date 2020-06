Aumenta demanda de tanques de oxígeno en Chiapas

Chiapas se encuentra en plena pandemia del coronavirus, existe el 97 por ciento de probabilidad de contagio entre chiapanecos, con ello la oferta de cura o tratamiento en redes sociales, ya sea naturales o alópata, también ha aumentado en los últimos días la demanda tanques de oxígeno.

En redes sociales y en grupos de whatsapp se anuncian números de teléfono de particulares con la oferta de tanques de oxígeno, uno de 6 mil 800 mililitros alcanza precios variados, 5 mil 200 pesos, 6 mil 800 pesos, 7 mil pesos y 8 mil 500 o más, aunque su uso no es supervisado por especialistas.





Lee también: Habitantes retienen y amarran a dos empleados del gobierno federal





Más bien por quienes teniendo síntomas del Covid-19, principalmente complicaciones para respirar, recurren a la compra de oxígeno para buscar protección para su salud, Tuxtla Gutiérrez es la ciudad que más oferta y demanda presenta.





La diputada del XVI distrito electoral local con cabecera en Huixtla, Olvita Palomeque Pineda, que se ha recuperado del Covid-19, hace un exhorto al Sistema Estatal de Salud para que de acuerdo con el artículo 4 Constitucional, se garantiza el derecho a la salud de manera gratuita, se garantice el abasto de oxigeno gratuitamente para quienes lo necesiten.





Foto: Captura de pantalla





Que los revendedores no hagan uso de viejas prácticas, no se vale lucrar con el dolor ajeno y lo peor es que sea permitido, Chiapas está de luto y aún con la desgracia el pueblo sigue aguantando los estragos, “no se vale, no es justo”, insiste la diputada de Morena.

La representante de la asociación civil “Corona tu ayuda para Chiapas”, Gabriela Celene Zamora Selvas, con un grupo de voluntarios ha recurrido a la producción y entrega de insumos a trabajadores de la salud, principalmente cubrebocas, caretas y guantes, y llama a la población a adoptar sus medidas de prevención, la enfermedad es real, es letal y ha cobrado la vida de 229 personas durante la pandemia hasta el 17 de junio.

La capital registraba hasta el pasado miércoles, mil 457 casos de Covid-19, los filtros sanitarios instalados en el centro de la ciudad ya detectaron 14 casos positivos, la población se sigue moviendo y muchas personas creen que ahí es posible obtener una consulta, expuso la secretaria de Salud municipal, Guadalupe Flores Zebadúa.





Municipios Instalan filtros sanitarios en andadores de San Cristóbal





La Clínica de Enfermedades Respiratorias Covid-19 instalada en Tuxtla Gutiérrez con capacidad de 50 camas, mientras que el estado las 13 Clínicas Covid-19 con 240 camas, mientras que todo el sector salud dispone de caso 800 y tiene una ocupación del 58 por ciento, su foco de atención son los 183 hospitalizados estables, 209 hospitalizados graves y 98 graves e intubados.

Ante el aumento de contagio, la población está cayendo en desesperación por conseguir tanques de oxígeno, muchos con los síntomas no acuden a las unidades médicas, prefieren tratarse en casa, la lista de números de proveedores de oxígeno en Tuxtla Gutiérrez en redes sociales y grupos de whatsapp es larga en Tuxtla Gutiérrez.

Existe miedo, desinformación y desesperación que lleva muchas personas a buscar nombres de medicamentos, se avocan a buscar uno solo, pero sin recurrir a un neumólogo se aplican oxigeno bajo su propia responsabilidad, sin tener el diagnóstico que determine los latidos por minuto y el nivel de oxígeno por segundo.





Foto: Captura de pantalla





Existe también el desconocimiento de la patente, nombres con el mismo componente, no se dispone de un Oxímetro en casa para medir oxigenación y tener conocimiento si se necesita o no el oxígeno, un tanque de 6 mil 8 mililitros puede alcanzar para 12 horas o medio día.

José Manuel Cruz Castellanos | Secretario de Salud





En la conferencia de este miércoles confirmó que él se ha encontrado en farmacias particulares personas que buscan medicamento para el Covid-19, a quienes les ha ofrecido la atención gratuita y especializada.

“No cualquiera tiene la posibilidad de comprar una caja de Azitromicina, de Ivermectina, y todos los medicamentos que necesita la población chiapaneca”, afirmó el responsable de la política de salud.

Los que en casa están recibiendo visita de personal médico de la secretaría de Salud son los pacientes ambulatorios, que hasta este miércoles eran 613, la población se está encartando por su propia cuenta al presentar fiebre y dolor de cabeza, o cuando también se agrega la falta de olfato y de apetito.

Es posible encontrar en las redes sociales comentarios en el sentido de que personas con síntomas fueron confirmados positivos por laboratorios particulares, por la que han pagado mil 500 pesos, que además de la automedicación han recurrido a tes naturales, principalmente de limón, diente de león, cebolla y jengibre.





/JO