Aumenta la población de perros callejeros en Tuxtla Gutiérrez

En la capital con más de 600 colonias populares y una población superior a los 650 mil habitantes, está aumentando la población de perros callejeros y con ello el riesgo de salud para la población, sus dueños no asumen la responsabilidad que les corresponde en su cuidado, en su alimentación, la salud del animal y como consecuencia, en muchos casos no asumen su obligación en la limpieza de las eses fecales de los caninos.

Este 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, instituido con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre el abandono y la adopción, en Tuxtla Gutiérrez no hay censo del número de animales en las calles, no parece reducirse, sino aumentar, no se arraiga aún la adopción y ante esta situación el ayuntamiento de la capital ha iniciado una campaña de esterilización.

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realiza la búsqueda y adopción de mascotas, pero también convoca a denunciar el maltrato animal, la agresión de perros, intensifica la campaña de esterilización canina y felina, el fomento sanitario, la vacunación antirrábica.





El director Alfredo Ruiz Coutiño, expone que desde el mes de mayo a la fecha se han aplicado más de 2 mil 877 vacuna contra la rabia canina, pero se continuará porque se traga de proteger el ambiente sano, la salud de los animales y la salud de la población y para ello se requiere de un elemento fundamental, la sensibilización y la colaboración de la sociedad.

Se implementan esterilizaciones gratuitas las cuales se realizan previa cita en la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios en Segunda Norte Oriente y Calle Central, de las cuales se han realizado a la fecha más de 2 mil, y el propósito es ampliar la cobertura,

Expuso que algunos dueños de mascotas colaboran, son responsables de los animales en situación de calle, muchos se han sumado a las acciones que abonan en gran medida a la salud de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, se trata de disminuir las poblaciones de perros y evitando la reproducción en condiciones vulnerables.





Las actividades de la campaña de vacunación antirrábica se efectuaron ya el 14 de julio y sábado 17 de julio en las colonia Chiapas Solidario y San José Chapultepec, gratis, en las colonias La Misión será el 21 de julio, colonia 2 de Febrero el 24 de julio, Pedregal San Antonio el 28 de julio, en Las Águilas 31 de julio, Unidad Antorchista 4 de agosto, Infonavit El Rosario 7 de agosto y colonia Azteca el 11 de agosto.

En la medida en que se cuidan los animales, se protege su salud, se garantiza la sanidad de su ambiente, se les proporciona una vida saludable, se evita enfermedades que les afecta, principalmente la rabia y se está previniendo la salud de la población de Tuxtla Gutiérrez, los dueños de mascotas tenemos que asumir actitudes responsables, cuando hay animales en la calle y en malas condiciones los responsables somos los seres humanos.