Aumenta violencia de género por confinamiento ante pandemia del Covid-19

La coordinación de Género y Salud de la secretaría de Salud proporciona atención a la población víctima de violencia, principalmente sexual, contención de crisis y emocional, por confinamiento ante la pandemia del coronavirus (Covid 19) en diversos municipios de la entidad, expuso la titular Marcela Vázquez Morales.

Expuso que el llamado a la población es a denunciar las agresiones para castigar a los agresores, pero una de las formas para disminuir las brechas de la desigualdad y la injusticia es reconocer que existe la violencia y que no se debe permitir.

Precisó que la atención a la población es virtual y telefónica para la prevención por el riesgo de contagio del Covid 19 y en las unidades de salud, lamentablemente se ha encontrado una creciente agresión de la violencia de género, no solo en los hogares o con una sola pareja, existe una manera distinta de cómo se está ejerciendo.

















Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas













Vázquez Morales añadió que se trabaja en el reconocimiento de las prácticas de violencia, el contenido y el acoso cibernético, esto último se reproduce entre la juventud que se llega a la violencia en el noviazgo donde a veces se ha vuelto muy común compartir imágenes sexistas que llegan a normalizar la violencia.

Pidió a la sociedad no ver como normal la violencia, hay que prevenirla y combatirla, el confinamiento por la pandemia no debe ser causa, no debe ser normal la convivencia entre agresor y víctima, “no permitamos una pandemia encima de otra pandemia”.

De acuerdo con la Red Nacional de Refugios la violencia de género ha aumentado un 80 por ciento, cerca del 43 por ciento de mujeres de 15 años y más se encuentran en situación de vulnerabilidad, quien ejerce la violencia sigue coaccionado contra las víctimas.













Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas













A su vez, Lorena Gaspar Gaspar, responsable de las Intervenciones en Reeducación y Prevención de la Violencia de la misma institución, enfatizó que se realiza un programa de prevención de la violencia en la adolescencia y en la juventud de 12 a 24 años, con un promedio de doce sesiones en un lapso de un mes y medio para la atención hasta diciembre o hasta que sea posible.

Se escuchan las vivencias de las y los jóvenes para identificar las agresiones físicas y sexuales para denunciarlas al 911 y pedir atención al 961 192 9111 o al 962 254 1045 y al 962 211 6347, también en Facebook: Atención a la Violencia de Pareja Salud Chiapas Oficial y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia y Juventud Oficial, no hay que callar porque el agresor se empodera, hay que contener la violencia, para canalizar a las víctimas a las áreas que amerite el caso para la atención, contención y asesoría.