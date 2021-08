Aumentan casos de Covid-19 pero lo ideal es no registrar más decesos

En Chiapas ha aumentado el reporte diario de casos de Covid-19, aunque la tasa de decesos se mantiene baja, los pacientes reciben atención en las Clínicas de Atención Respiratoria Covid 19, en diversos municipios, la apuesta siempre es que no haya más decesos.

La empresa Jardines del Edén, en la capital, explicó que no hace público sus servicios, una empleada comentó que por el bien de todas ojalá no hubiera demanda de ningún tipo de servicios, pero en este año siempre ocurren, aunque no necesariamente por causa del coronavirus, sino por otras patologías, y por accidentes.





Inhumaciones Calas reportó que lo mejor que le puede pasar a la población es cuidarse no solo del Covid 19, sino de otras enfermedades, pero tampoco reveló la cantidad de servicios que presta, una empleada agregó que lo mejor es vivir feliz. Los crematorios consultados no aportaron más datos relacionados a los servicios por Covid 19, sin embargo, el personal en unas cuantas palabras respondió que vale la pena cuidarse y ayudar a los demás a cuidarse.

En Chiapas ha aumentado la disponibilidad o el abasto de vacunas contra el Covid 19, a pesar de la enfermedad, de la nueva cepa Delta, hay resistencia a la vacuna, a pesar de nuevos casos positivos, hay quienes no usan las medidas sanitarias, aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud disponen del biológico en 40 cabeceras municipales y 57 localidades.

La vacunación contra COVID-19 se aplica para adultos de 30 años en adelante en las 40 cabeceras municipales, donde se avanzará en el plan de vacunación en zonas como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas y para personas de 18 años en adelante en las 57 localidades será a través de espacios de vacunación itinerantes, casas ejidales o unidades médicas rurales de IMSS-Bienestar.