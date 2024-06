Aumentan denuncias por reptiles dentro de casa habitación

Durante la temporada de lluvias o incendios, de acuerdo a elemento de bomberos han recibido de 8 a 10 reportes a la semana por reptiles que se introducen dentro de las casas habitaciones, a decir del Sub Oficial de bomberos, Alejandro Nucamendi Flores, esto se ha derivado debido al cambio climático.

En las últimas semanas, el equipo de rescate ha atendido numerosos reportes de capturas de iguanas, serpientes, tlacuaches, e incluso changuitos que han buscado refugio en instalaciones humanas. "El día de hoy recibimos el reporte de un tlacuache que había entrado en las instalaciones de un Home Depot, igual se acudió... Por el cambio climático buscan un refugio, ya vez que en estos tiempos hace mucho calor, buscan un lugar fresco", comentó el Suboficial Alexander.

Se recomienda llamar a las debidas autoridades en caso de encontrar un animal dentro de casa y no golpearlo ni matarlo / Foto: Cortesía bomberos

Entre los animales capturados, se incluyen iguanas, culebras, perros, gatos, e incluso cocodrilos, especialmente durante las temporadas de inundaciones en el río Sabinal. "Hemos capturado changuitos, iguanas, culebras, perros, gatos y cocodrilos en tiempo de inundaciones. Hemos llegado a capturar cocodrilos en el río Sabinal", detalló Alexander Domínguez.

Lee más: Prevén por temporada de incendios, reptiles dentro de las casas

Local 6 Medidas de prevención y control del dengue en Chiapas

La frecuencia de estos reportes ha aumentado, llegando a un promedio de 8 a 10 rescates de animales por semana. El Suboficial hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrar un animal silvestre en áreas urbanas, no los golpeen ni los maten, sino que reporten inmediatamente al 911. "Si usted ve algún animalito, favor de no golpearlos, no matarlos, reporten al 911 y ya sea una corporación la que llegará a su domicilio y lo rescatará", recomendó.

Este incremento en los rescates de animales subraya la importancia de adaptar medidas de protección y respeto hacia la fauna silvestre, promoviendo la coexistencia armónica en medio de los cambios ambientales que enfrenta la región.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️