Anuncian sanción a quien especule con el precio de la tortilla

La Oficina de la Defensa del Consumidor (ODECO), zona Suroeste, advirtió que sancionará a especuladores fabricantes que han manejado un eventual incremento del precio de la tortilla, ya que ni los energéticos ni la harina han incrementado sus precios por arriba de la inflación.

En entrevista, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, directora de la oficina de defensa del consumidor zona suroeste de la Profeco, indicó que no hay ninguna justificación para se de el aumento del precio de este producto básico y reconoció que existe una organización regional de Chiapas que empezó con el ruido y en caso de encarecerlo serán multados.

Dijo que la información con que se cuenta de parte de Gruma y Minsa, los dos principales productores de harina de maíz nixtamalizado, es que no han tenido incremento de precios y el poco aumento que hubo fue a finales del 2019, por lo que dijo que no hay indicios ni justificación para un aumento en el precio, además aclaró que no hay una sola agrupación de fabricantes de tortillas que sea nacional, son regionales como la que empezó con el “ruido” del incremento del precio.

Municipios Consumidores de Tapachula se dicen indefensos sin Profeco

Señaló que a los industriales que aumenten el precio del producto básico sin justificación, podrían ser acreedores a la aplicación de multas que oscilan entre los 20 a 3 mil Unidades de Medidas Actualizadas (UMA) que corresponde entre mil 737 a 260 mil 640 pesos.

Reiteró que estarán vigilando y en caso de existir aumento de precio de la tortillería se verificará que sus insumos básicos de producción hubieran incrementado, al grado de justificar el encarecimiento del producto básico, porque de lo contrario, la autoridad con las atribuciones que le otorga la ley iniciará procedimientos para sancionar.

Expuso que a la fecha no se han registrado quejas ni denuncias por el incremento de la tortilla, los precios de los productos de la canasta básica se monitorean y a la fecha, el precio de la tortilla es de 13 17 pesos en la zona de Tuxtla Gutiérrez, de 13 a 16 pesos en la Costa - Soconusco, en Comitán y San Cristóbal es de 14 a 17 pesos, mientras que en las tiendas de autoservicio el rango es de entre 9.50 a 9:90 pesos el kilogramo.

¿Requieres asesoría sobre tus derechos como consumidor?



Contáctanos al #Telcon ☎️. También, te decimos cuál es el procedimiento para presentar tu queja o denuncia en línea o en una de nuestras Oficinas de Defensa del Consumidor en el país. pic.twitter.com/KuFDzBW3jo — Profeco (@Profeco) November 23, 2020

Reconoció que entre la sociedad hay preocupación por este tipo de anuncios, de acciones y practicas monopólicas, ya que los industriales buscan hacer su “agosto” ante la situación de dificultad económica que enfrenta los mexicanos por la pandemia y en especial algunas regiones de Chiapas que presentaron afectaciones por fenómenos meteorológicos.

Finalmente, Trujillo Gutiérrez mencionó que ante el anuncio especulativo del incremento del precio del kilogramo de la tortilla se tendrá un acercamiento con los principales productores de harina de maíz para revisar el comportamiento del precio en Chiapas y la ODECO zona Suroeste, por lo que ponen a disposición los números telefónicos para recibir quejas, 9616025936 al 38 o bien al del consumidor 8004688722, así también pueden hacerlo vía correo electrónico.