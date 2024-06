Podría subir el precio del transporte colectivo en Tuxtla

El secretario de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, Bersaín Miranda Borras, solicita al gobierno del estado la autorización al aumento a la tarifa del transporte público que se había comprometido al sector desde el año pasado y luego pidieron al gremio un poco de espera mientras se desarrollaba el proceso electoral 2024, ahora que esto ha pasado deseamos que se cumpla con los compromisos gubernamentales de autorizar al transporte urbano la cantidad de diez pesos en vez de ocho pesos.

Se explicó que, desde 2023, se solicitó una tarifa de 10 pesos al gobernador del estado. Tras varias negociaciones, el ejecutivo se comprometió a oficializar esta tarifa el miércoles 26 de junio, después de las elecciones del 2 de junio. El sector transporte se encuentra a la expectativa y ha convocado a una plenaria para el viernes a las 11 de la mañana en las instalaciones frente al Hospital Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, donde se determinarán las acciones a seguir si la publicación no se lleva a cabo.

El incremento solicitado no ha sido solo para el transporte urbano, sino para todas las modalidades del transporte concesionados / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Durante la conferencia, se entregaron tres documentos clave a los medios de comunicación:

1. Un oficio enviado al gobernador del estado.

2. Una grabación digital de una conferencia de Aquiles Espinoza García, exsecretario de Movilidad y Transporte, en la cual reconoce que los estudios realizados por la dependencia arrojan una tarifa de 13.50 pesos.

3. Un cuadro comparativo que describe el alza en los precios de refacciones y el incremento del salario mínimo, mientras la tarifa de transporte ha permanecido estancada en 8 pesos desde 2020.

Se destacó que, aunque los estudios sugieren una tarifa de $13.50 pesos, se acordó una tarifa emergente de $10.00 para aliviar la carga financiera sobre los usuarios. Se subrayó que, en ausencia de subsidios y con el aumento de costos operativos, es insostenible mantener la tarifa actual de 8 pesos. Desde antes de las elecciones, el 85% de los usuarios ya estaban pagando 10 pesos debido a la necesidad urgente del sector transporte, pero esta se canceló ante el posible 10% de la población que pidió que se hiciera oficial.

Este acuerdo no es nuevo, se había alcanzado a cursos desde el año pasado, posteriormente se puso como condición el proceso electoral, luego se dijo que el miércoles de la semana pasada se había puesto como fecha para que se publicara el aumento, y no se dio cumplimiento y el temor es que no nos vuelvan a cumplir, por ello determinamos la petición para que se de el incremento y su autorización oficial.

Miranda Borras comentó que de este aumento depende el mantenimiento de las unidades, así como la sustitución de las unidades debido a que requerimos de financiamiento toda vez que el costo de las unidades paso del año pasado a este incrementó en un 70, los carros que costaban 450 mil aumentaron en su precio a 600 mil pesos y más, por lo que requerimos un mejor parque vehicular, pero los ingresos actuales no nos alcanzan para adquirir nuevas unidades.

