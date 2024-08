Aumento de pasajeros en terminales durante vacaciones de verano 2024 en Tuxtla

La empresa OCC reporta un ligero aumento en la afluencia de pasajeros hacia diversos destinos de Chiapas y del país durante estas vacaciones de verano 2024. Asimismo, el sitio de taxis en la terminal de autobuses también ha registrado una mayor demanda de servicios, tanto de llegada como de salida, aunque en menor porcentaje en comparación con otros años.

La gerencia de la empresa OCC no concedió entrevistas, pero en las taquillas de venta de boletos se ha observado un incremento en el número de usuarios hacia varios destinos en el interior del estado y en el país, principalmente hacia las ciudades del sureste de México.

En Chiapas, las corridas de la OCC son desde Tuxtla Gutiérrez hacia Tapachula y puntos intermedios, así como hacia Palenque vía Villahermosa, Tabasco, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez. A nivel nacional, las rutas incluyen destinos como la Ciudad de México, Oaxaca, Minatitlán, Juchitán, Puebla, Playa del Carmen, Mérida, Acayucan, Cancún, Cárdenas, Tabasco, Coatzacoalcos, Chetumal y Orizaba.

Cabe mencionar que la empresa no opera corridas hacia los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, áreas de alta conflictividad por la disputa territorial entre diversas organizaciones. Además, no se autorizan fotos ni vídeos para medios de comunicación; un ejecutivo de la empresa comunicó esta determinación y solicitó no tomar imágenes de ninguna de las áreas de la terminal en la quinta norte poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Varios operadores del servicio de taxis en esa terminal confirmaron que la demanda de servicios varía, elevándose en momentos de llegada y salida de pasajeros, aunque esperan que mejore con el regreso a clases para el ciclo escolar 2024-2025.

Dos personas del Instituto Nacional de Migración permanecen en la sala principal de la terminal de OCC para brindar información a los visitantes nacionales sobre el programa Héroes Paisanos. Su labor incluye ofrecer orientación y entregar una guía sobre lo que pueden encontrar en Chiapas, especialmente en la capital del estado. También hay un módulo de información turística de la Secretaría de Turismo del estado sobre los atractivos que se pueden visitar en la entidad.

