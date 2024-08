Pozol aumenta su precio; ya no será barato tomarlo

En los últimos días se ha anunciado el aumento del pozol, una de las bebidas tradicionales de Chiapas y la capital chiapaneca, ante ello Guadalupe Pineda Jiménez, esto se debe a que los productos que se utilizan para la preparación han aumentado de precio.

Actualmente las vendedoras compran el cacao en 160 pesos el kilogramo, cuando anteriormente lo encontraban en 70 a 80 pesos, otro de los productos que subió es la canela, la cual esta en 285 pesos el kilogramo de canela, cuando antes el 1/4 lo encontraban en 40 a 50 pesos.

"Yo a mi producto no le bajo la calidad, la verdad yo le pongo bastante cacao, porque así me gusta trabajarlo, tengo muchos clientes de muchos años, no le puedo dar un pozol pálido, tengo que darle un pozol bien," abundó la vendedora.

Debido a los descontentos de la ciudadanía, pozoleras batallan para mantener los precios, ante ello aseguran que es más caro una cerveza o una coca cola qué un pozol, y esta siendo aún más saludable; "hay gente que si lo paga, pero hay quienes si les cuesta pagar."

Anteriormente el pozol lo encontrabas en 35 pesos, actualmente ya se encuentra en 45 pesos, por lo que locatarias con este giro decidieron que el aumento fuera de 10 pesos, mientras que el pozol blanco se mantiene al mismo precio, esto debido a la alza de precio del cacao, la canela, y el molino, que actualmente pagan 100 cuando antes pagaban 50 pesos, en esta ocasión el maíz no tuvo que ver en el aumento de precio.

Finalmente las locatarias invitan a la ciudadanía a que visiten los mercados y consuman lo local, al igual que no dejen de perder la tradición de tomar pozol al medio día, en donde el trato será el mismo, y que la ciudadanía comprenda el alza del producto.

