El aumento del pasaje en Chiapas genera preocupación entre los ciudadanos

En Chiapas, el reciente incremento en el precio del pasaje del transporte público ha generado preocupación y diversas reacciones entre los ciudadanos. A pesar de que aún no hay una autorización oficial, muchos usuarios ya han notado el aumento en sus colonias. Las opiniones van desde la aceptación resignada hasta la preocupación por el impacto económico, especialmente en los sectores más vulnerables.

Francisco Ramos, ciudadano de la Tuxtla, expresa su descontento: "En todos lados ya le subieron, no hay autorización todavía. La mera verdad, en lugar de que vaya mejor, va peor la economía. Subió 2 pesos y estamos acostumbrados a todo. Así es, está duro."

Con este aumento de pasaje en el transporte público solo deja en evidencia la realidad que enfrenta cada uno de los ciudadanos / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Por su parte, José Alberto señala que el aumento no le afecta directamente, pero reconoce el impacto en los jóvenes y sus familias: "Pues no me afecta tanto porque son 4 pesos y si le suben a 10 pesos voy a pagar 5. Pienso en los jóvenes que viajan en combi. Los que resienten son los chóferes porque el dueño pide su cuenta, no le interesa si hubo o no pasaje. Hay papás que apenas pueden dar 50 pesos para el pasaje de sus hijos. A esas familias les afecta mucho."

Luis García comparte una perspectiva similar, destacando la dura realidad de los chóferes: "Hasta el momento prácticamente no me afecta, pero hay personas que sí. He escuchado que les afecta que suban 1 o 2 pesos. Los chóferes trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y a veces ganan solo 200 pesos. Si el carro falla, es peor."

Lee más: ¿Cómo sacar la carta de no antecedentes penales?

Municipios Aumenta demanda de taxis tras salida de DiDi en Tuxtla Gutiérrez

Pascual Jesús Clemente hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas: "Considero que la autoridad debería organizar esto porque realmente al aumentar el precio del transporte, los ciudadanos son bastante perjudicados. Necesitan estar más atentos las autoridades a estos aumentos, tanto en transporte como en la alimentación y en todo tipo de necesidades. Afecta bastante a la ciudadanía porque muchos vamos al día con el salario del trabajo."

El aumento del pasaje ha dejado en evidencia las diferentes realidades que enfrentan los ciudadanos de Chiapas. Para muchos, el incremento representa un golpe más a su economía diaria, mientras que otros, especialmente aquellos en edad avanzada o con ingresos fijos, sienten el impacto de manera más leve.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️