Autoridades desalojan a migrantes asentados en el parque del Barrio San Francisco de Tuxtla

Alrededor de 200 migrantes fueron desalojados de las inmediaciones del parque del Barrio San Francisco tras un operativo de seguridad realizado la tarde y noche de este miércoles. La acción se llevó a cabo en respuesta a denuncias presentadas por los habitantes de la zona, quienes manifestaron preocupación por la situación en la que se encontraban los migrantes.

El operativo interinstitucional contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Estatal, la Policía Municipal y Protección Civil. De acuerdo con fuentes de seguridad, en el lugar se encontraban más de 100 personas viviendo en campamentos improvisados.

Reymar, una migrante venezolana desalojada durante el operativo, comentó que esta situación les afecta ya que no cuentan con recursos suficientes para alquilar una vivienda. Además, señaló que las autoridades solo les ofrecieron la opción de acudir a un albergue o buscar regularizar su situación para continuar su camino hacia el norte del país.

"Nos vinieron a desalojar porque ya dieron muchas denuncias de los vecinos, y sí, uno a veces hace cosas que no debería de hacer, pero no todos somos iguales. Nos afecta porque la poca plata que veníamos para lo del pasaje, cuando no saliera la cita y todo eso, pues nos toca gastarla por lo menos en un arriendo o en un hotel", dijo la migrante.

Otro migrante indicó que las rentas en la ciudad son elevadas para sus posibilidades, ya que los espacios más económicos tienen un costo de mil pesos por persona al mes, lo que dificulta el acceso a una vivienda para muchos de ellos debido a la falta de oportunidades laborales en el país.

"Están muy caros porque ahí el arriendo te puede costar mil quinientos pero por persona (...) ya no nos dieron opción", declaró uno de los migrantes que se encontraban en el lugar.

Los vecinos del barrio denunciaron que en el lugar se observaba insalubridad y reportaron conductas como consumo y venta de drogas, así como relaciones sexuales en la vía pública. Sin embargo, Reymar negó estas acusaciones y afirmó que los comentarios eran una forma de desinformar. Relató que sufrió un intento de abuso sexual por parte de una persona de nacionalidad mexicana, situación que, aseguró, fue ignorada por los vecinos.

"Cuando tenía como una semana reciente aquí en el parque, hubo una persona mexicana que se metió en la carpa a intentar abusar de mí, todo eso sí no lo dijeron en las noticias, porque estaba a su conveniencia", reiteró la joven mujer.

Tras el desalojo, algunos migrantes buscaron alquilar viviendas cercanas, otros optaron por trasladarse a albergues, mientras que un grupo decidió dirigirse a la carretera a Villaflores, donde aún existen campamentos de migrantes que algunos rentan, según relataron habitantes de la zona.

