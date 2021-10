Ayuntamientos deben integrar Plan de Desarrollo Municipal: FONCET

La Directora de Proyectos del Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET), Andrómeda Rivera Castañeda, sostuvo que todos los ayuntamientos de Chiapas deberán integral su Plan de Desarrollo Municipal, con la finalidad de dar respuestas a las necesidades de la población, con una planeación estratégica e integral que atienda a la exigencia de obras y servicios para el bienestar de la población.

Precisó que la infraestructura enterrada es la que cuesta más, es la que contribuye a la salud y a la que pocos le apuesta, sin embargo, por muy alta que represente la inversión tiene que ser una prioridad el abasto de agua potable, la ampliación y mejoramiento de la red de drenaje, alcantarillado, infraestructura pluvial, a partir de una planeación que tendría que efectuarse con la participación de los tres niveles de gobierno.





Previo al inicio del Segundo Foro Soluciones Innovadoras Para Resolver Retos de los Municipios en Tuxtla Gutiérrez, precisó que al elevar el Congreso del Estado a rango constitucional el derecho al agua, todos los municipios de la entidad están obligar a dar respuestas contundentes, con obras planificadas, en comunión con las comunidades para dar cumplimiento al derecho humano al bienestar, tienen que efectuarse las obras pensando en la gente, no políticamente.

Rivera Castañeda añadió que las acciones lo tienen que efectuar los municipios por mandato constitucional, no pensando en la política, no buscando si le reditúa votos, seguramente tienen que escuchar al pueblo para realizar lo prioritario, no lo que los ayuntamientos consideren que es lo mejor, no sustituir las acciones que no se ven que son más urgentes y necesarias, por aquellas que si se ven, pero que no son más necesarias aunque sí pudieran pensarse que políticamente sería lo mejor.





La infraestructura enterrada es la que cuesta más, es la que contribuye a la salud y a la que pocos le apuesta dice Andrómeda Rivera Castañeda / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mencionó que el FONCET se ha ofrecido colaborar con todos los ayuntamientos en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal para a partir de ahí dar respuestas contundentes a las prioridades de la sociedad que aspira a mejores condiciones de vida, no podemos negar que se trate de un teme complejo, peor hay que buscar alianzas, tendrán que aprender y saber tocar puertas, con los gobiernos y con la iniciativa privada.

Puntualizó que otro rubro de la mayor importancia es la conservación del medio ambiente debido a que de las condiciones en que se encuentren las cuencas hidrológicas será posible la solución de la demanda de agua potable, que deberá ir a la par del saneamiento con la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales, manejo adecuado de la basura y la reforestación en las partes, altas, medias y bajas de las cuencas, así como en los sitios más impactados por la degradación en el estado.