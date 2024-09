Ayuntamientos deben ser elegidos en Oxchuc antes de concluir el 2024

El municipio indígena de Oxchuc, establecido al norte de Chiapas, suma cinco años sin elección de autoridades para su ayuntamiento. El último cabildo electo fue establecido 13 abril del 2019 a través de sistemas normativos internos que encabeza Alfredo Sántiz Gómez; mientras la última elección por el sistema de partidos políticos fue en 2015, que encabezó María Gloria Sánchez Gómez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El pueblo de Oxchuc debía celebrar elección por sistemas normativos internos en diciembre del 2021 y tendría que entrar en funciones el 1 de enero del 2022, pero por hechos de violencia se suspendió la elección y el Congreso del Estado determinó nombrar un Concejo Municipal que no tomó posesión por impedimento del pueblo y el 28 de febrero del 2022 el poder Legislativo designó un segundo Concejo Municipal, encabezado por Luis Sántiz Gómez.

Las actuales autoridades municipales de Oxchuc debían convocar a las 120 comunidades y 14 barrios de la cabecera municipal a su proceso electoral por sistemas normativos internos este 2024, sin embargo, aún no han construido acuerdos.

El 13 de abril del 2019 fue la última vez que los habitantes alcanzaron un acuerdo en Oxchuc / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La falta de entendimiento ha causado protestas y bloqueos carreteros, mientras el Concejo Municipal que debía ser provisional hasta realizar elecciones se ha prolongado en el poder y Luis Sántiz Gómez, ha judicializado el proceso electivo que está en manos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

La última vez que alcanzaron acuerdos los habitantes de Oxchuc fue el 13 de abril del 2019, cuando en asamblea general celebrada en la cabecera municipal, con votación a mano alzada eligieron a Alfredo Sántiz Gómez, como su primer presidente municipal por sistemas normativos internos, mismo que tomó posesión el 23 de abril de ese año y concluyó mandato el 31 de diciembre del 2021.

Para llegar a su primera elección por sistemas normativos internos, el 5 de enero del 2019 el pueblo de Oxchuc realizó su única asamblea en su corta historia de aplicación de este sistema, donde el 59.18 por ciento de los asambleístas estuvieron de acuerdo en migrar del sistema de partidos políticos a la libre determinación, mientras el resto pretendía seguir elección a través de los partidos políticos.

En las elecciones locales del 19 de julio del 2015 fue electa María Gloria Sánchez Gómez, como la última presidenta municipal por el sistema de partidos políticos postulada por el PVEM, durante su mandato fue víctima de violencia por lo que el 4 de febrero del 2016 presentó licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de presidenta municipal de Oxchuc y nombró a Óscar Gómez López, presidente municipal sustituto.

Debido a la inconformidad y a la presión ejercida en su contra por parte de habitantes, María Gloria Sánchez Gómez, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que el 1 de septiembre del 2016 ordenó al Congreso del Estado de Chiapas su reinstalación como presidenta municipal y exigió a la Secretaría General de Gobierno garantizar las condiciones de seguridad para el desempeño de sus funciones.

La inconformidad contra de María Gloria Sánchez Gómez arrecia y en el proceso electoral local 2017-2018 un grupo de indígenas encabezados por Juan Encinos Gómez, solicitó elección por sistemas normativos internos, lo que aprobó el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), concluyendo la consulta ciudadana el 5 de enero del 2019.

Fallida la aplicación del sistema normativo interno

La aplicación de los sistemas normativos internos en Oxchuc no ha sido la mejor solución para construir acuerdos y gobernabilidad, la presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez, precisa que las comunidades y sus 120 barrios deben construir acuerdos para la elección de su nuevo ayuntamiento, el concejo municipal en funciones deberá concluir responsabilidad este año y no podrá prolongar su mandato.

“Son las comunidades indígenas las que deberán establecer las reglas de su elección que serán aprobadas por el IEPC, y estamos a la espera de que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas determine si declara válida o no la no última asamblea general comunitaria que convocó el Concejo Municipal este año, de ser aprobatoria avanzaremos con el proceso de elección y de no ser así, habrá que reponer todo el procedimiento”, explicó Vila Domínguez.

Consideró que debe dar tiempo este año 2024 para la elección de un nuevo ayuntamiento en Oxchuc, pero depende de que haya voluntad política y gobernabilidad, a más tardar el pueblo tendría que elegirlo en el mes de diciembre para que entre en funciones el 1 de enero del 2025, ya que al presidente concejal Luis Sántiz Gómez se le vence su periodo y habrá que ver qué decisión toma el Congreso del Estado.

“El Órgano Público Local Electoral solo es coadyuvante del proceso electoral por sistemas normativos internos, aunque en este nuevo proceso que ordenó el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas no han solicitado su coadyuvancia y tendrían que esperar a que se presenten esas condiciones”, aclaró.

Mientras tanto, Marcelo Toledo Cruz, diputado local por Morena hasta hoy 30 de septiembre, enfatizó que el Concejo Municipal de Oxchuc no debería eternizarse como tal, lamentablemente los habitantes no ponen la parte que les corresponde y es el único municipio que se rige por sistemas normativos internos que en realidad consiste en una asamblea municipal donde se elijan a sus autoridades y esto no ha sido posible.

“La última asamblea que ellos celebraron en diciembre del 2021 se interrumpió por violencia, derivó en un fallecido y desde entonces han ocurrido constantes bloqueos y denuncias, ante lo cual la Secretaría General de Gobierno los ha convocado a reuniones e invitado a trabajar pero ha existido resistencia de los habitantes de Oxchuc”, indicó.

Señaló que el Concejo Municipal concluye funciones el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero del 2024 debería estar tomando posesión una nueva autoridad municipal. “El llamado es a que participen, pero a veces hay protagonistas que no abonan a la paz, todos dicen que quieren lo mejor para su pueblo pero no a lo mejor para que ayuden y que puedan estar en paz”.

En su momento, Cecilia López Sánchez, quien gobernó Oxchuc como presidenta municipal por el PVEM de 2012 al 2015, considera que dar paso a la elección por usos y costumbres del 2019 para acá ha sido un tema de desequilibrio sin un verdadero rumbo en la elección, se había confundido que no existían los usos y costumbres, pero éstos sí han estado presentes.

“Todas las autoridades traen un bastón de mando y eso significa pasar primero por usos y costumbres. Después de eso se pasaba a la elección constitucional a través de los partidos políticos, al retirarse los partidos políticos en el 2019, se da la elección por usos y costumbres, pero creo que faltaron algunos hilitos que jalar para que se pudiera consolidar”, dijo la exalcaldesa.

López Sánchez considera que la elección por a mano alzada se puede rescatar y puede haber una armonía, por lo que pone de referencia que Oaxaca es un ejemplo en la elección por usos y costumbres, donde les ha funcionado porque sus municipios son muy pequeños y los alcaldes no son asalariados, considerando que eso falta en Chiapas pues llegan al cargo por cuestión honorífica, el tener un salario corrompe a las personas y ese es un problema que no ha funcionado en Oxchuc.

Plantea revisar la legislación de Oaxaca para ver si eso se puede aplicar y funcionar en Chiapas, “que sus autoridades por sistemas normativos internos no tengan salario, cada poblado que tiene sus sistemas normativos internos tienen autoridades que no son asalariados y por tener derecho a la tierra se tiene la obligación de ejercer ese cargo sin cobrar un sueldo, siempre el dinero es lo que corrompe”, apuntó.





La solicitud del pueblo de oxchuc y sus 120 barrios

Con fecha 29 de julio del 2024 el órgano Justicia, Paz y Desarrollo para Oxchuc conformado por Francisco Javier Sánchez Gómez, Javier Méndez Sántiz, Francisco Sánchez Gómez y María Josefina Gómez Sánchez, solicitaron al Congreso del Estado y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC):

Que se realicen elecciones y que se garantice antes, durante y después del proceso la presencia de elementos de seguridad por parte del gobierno federal y estatal.

Que las votaciones que anteriormente se hacían a mano alzada ahora sean a través de urnas electorales, con el fin de que la mayor parte de las personas inscritas en el padrón puedan acudir a ejercer su derecho al voto de manera libre y soberana, sin temor, agresiones, ni represalias, "ya que como es bien sabido en nuestro municipio imperan dos grandes grupos de delincuencia organizada que buscan imponer en los cargos públicos y de gobernanza a personas aliadas a ellos".

Que se otorgue el periodo de un mes para que las y los candidatos a presidentes municipales puedan dar a conocer sus propuestas de trabajo y de gobernanza ante la sociedad civil, y que el IEPC sea el encargado de organizar y llevar a cabo la elección de ayuntamiento municipal por sistemas normativos internos o usos y costumbres, siendo estás imparciales, transparentes y objetivas, que el IEPC sea el único órgano responsable de garantizar el proceso electoral de manera limpia y transparente, precisa el texto.





Linea del tiempo

Oxchuc único municipio con elección interna

13 de abril 2019

Eligen el último cabildo electo por sistemas normativos internos, encabezado por Alfredo Sántiz Gómez

19 julio 2015

María Gloria Sánchez Gómez, encabezó la última elección por sistema de partidos políticos

Diciembre 2021

La elección por sistemas normativos internos, se suspende por violencia y el Congreso determina un Concejo Municipal que no tomó posesión por impedimento del pueblo

28 febrero 2022

El poder Legislativo designa a un segundo Concejo Municipal, encabezado por Luis Sántiz Gómez.

Diciembre 2024

Debe haber elección de un nuevo ayuntamiento para que entre en funciones el 1 de enero del 2025