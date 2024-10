Baja afluencia de comensales a restaurantes de Chiapas por crisis económica: Guillermo Acero

En los restaurantes de Tuxtla Gutiérrez y de diversos municipios de Chiapas se registra una baja afluencia de comensales por crisis económica, el percibe una disminución en las ventas de un 20 por ciento y se espera que el último cuatrimestre del 2024 sea de recuperación, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante.

El optimismo no nos debe de terminar, creemos que después de la pandemia del Covid 19 del 2020 este puede ser el mejor cuatrimestre, y esto debió darse.mucjo antes, después del 2020 hemos tenido una fuerte inflación que generó una gran debilidad que obligó a modificar los costos de las cartas aún con poco tráfico de comensales para evitar el cierre.

Guillermo Acero Bustamante presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Este escenario ha causado que muchos negocios hayan cerrado, aunque se reservó el número y el lugar, pero también hay la alerta de otros negocios que ya piensan cerrar por los altos costos de producción y las bajas ventas, las condiciones no han sido de lo mejor, en Tuxtla Gutiérrez en los últimos seis años no han habido facilidades para la apertura de empresas, no hubo la simplificación administrativa, por lo que Tuxtla Gutiérrez es la ciudad con mayor desempleo y es la que más comercio informal genera, enfatizó en entrevista.

Acero Bustamante dijo que los 400 afiliados en la CANIRAC presentan respaldarse para evitar ciertas, se trata de que haya un impulso y fortaleza de unos a otros, la ventaja para algunas empresas es que son familiares y eso genera la resiliencia, en algunos momentos se han cerrado algunos negocios y se han aperturado otros, pero si las empresas no fueran familiares hubiera una cantidad impresionante de cierre de empresas.

Una unidad económica subsiste con liquidez, pero la crisis afecta los ingresos, la parte más turística es la que más nos ha pegado, principalmente San Cristóbal de las Casas, donde vivimos con esa debilidad fuerte y ahí estamos un 30 por aviento abajo en demanda de servicios en razón del año pasado, donde lamentablemente hay varias unidades económicas que quieren cerrar.

Muchas empresas están esperando la liquides de diciembre para reponerse de todo lo que no ha sido posible recuperarse en el año, afortunadamente las fiestas patrias no fue tan mal aunque no en los niveles que esperábamos, lo que nos afecta mucho es la ley seca, nos cansamos seis años de decirle a la presidencia municipal que no abona a la recuperación y que sí prolifera el alcohol adulterado y el clandestinaje, enfatizó Guillermo Acero.

Se percibe una disminución en las ventas de un 20 por ciento y se espera que el último cuatrimestre del 2024 sea de recuperación / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Municipios como Ocosingo y Palenque también registran bajas ventas y las.mayirwa debilidades están en la zona Istmo - Costa, y para reactivarnos haremos en el mar en Tonalá un evento denominado "Un Café en el Mar", el 23 de noviembre, se trata de promocionar nuestra gastronomía de la zona y los mejores cafés, la afluencia bajó por la crisis económica, a veces un día está lleno pero seis están vacíos.

Lo que se necesita es reactivar la economía de Chiapas, al estado le llegan más de 200 mil millones de pesos al año entre presupuesto, apoyos sociales y remesas, que deben canalizarse adecuadamente, se trata de generación de empleos, se trata de que las empresas generen utilidades, que paguen impuestos y prestaciones sociales, comentó.