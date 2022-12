Bajas temperaturas decembrinas incrementa el servicio pre-hospitalario: Villegas

El servicio pre hospitalario tiene una gran función, que el paciente no se agrave, dejarlo mejor que como se recibe, en esta época del año, diciembre, lo que más se presenta son problemas respiratorios por las bajas temperaturas, pero también eventos vasculares, durante el 2020 y 2021 se efectuaron muchos traslados de pacientes con Covid 19, en el caso del personal de la empresa Healthcare en Tuxtla Gutiérrez actuó con la mayor responsabilidad y sin ser contagiados después de más de 500 traslados, explicó su director, el doctor Cipriano Villegas Apodaca.

Con 45 años de experiencia en el servicio pre hospitalario, cuenta que el equipo en las ambulancias tiene que ser de primera, en este mes de diciembre no se presentan enfermedades estomacales o gastrointestinales, el personal ha realizado traslados por consumo de alimentos descompuestos por el calor pero en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.





Por consumo de alimentos en mal estado ocurren en los meses de mayo, julio, agosto y septiembre





Derivado de la época decembrina el especialista sostiene que no le ha tocado traslado de pacientes enfermos a las unidades médicas por consumo de alimentos en mal estado, lo que hay que hacer en este mes es cuidar mucho la salud por las bajas temperaturas y prevenir la influenza estacional, principalmente las personas adultas mayores y los infantes.

Precisó que en 45 años por precaución en los traslados no registró pérdida de vida de pacientes, desde su empresa Healthcare en Tuxtla Gutiérrez, explicó que para cuidar la vida de un paciente con servicios pre hospitalario o no dañar la vida de las personas se requiere de cumplir con las normas, es decir, contar con las ambulancias adecuadas, el equipamiento adecuado, el personal profesional y debidamente especializado en terapia intensiva y urgencias avanzadas.





En la atención pre hospitalaria quienes atienden más servicios son la Cruz Roja y Protección Civil



En la atención pre hospitalaria quienes atienden más servicios son la Cruz Roja y Protección Civil y tienen que ver con el traslado de pacientes por accidentes, atropellados, los que se cayeron de la moto, los que se cayeron de un primer piso, de un segundo piso, pero el servicio pre hospitalario más avanzado atiende cuestiones metabólicas, infarto, embolia, problemas de diabetes, eventos vascular cerebral, pacientes entubados, tanto neonatos, como adultos de 250 kilogramos, añadió.

Reveló que su empresa ha trasladado pacientes de Tuxtla Gutiérrez a Tijuana con dos días de camino, lo mismo a Laredo Texas, pacientes desahuciados en Chiapas pero allá salieron caminando, han sido personas que viajaron en ambulancias adecuadas 26 horas y 48 horas de camino, también realiza traslados inter hospitalarios, de unidades médicas a estudios en servicios privados y su retorno a su unidad médica gubernamental.





Bajas temperaturas decembrinas incrementa el servicio pre-hospitalario: Villegas



Explica Villegas Apodaca que el servicio pre hospitalario es una necesidad, pero tiene que ser calidad, los hay de diferentes características, capacidades, eficacia, aunque en México hemos crecido mucho, primeramente fue el socorrista, el servicio emergencias, el técnico en urgencias médicas.





La mayoría de los paramédicos son hijos del personal sindicalizado que no quisieron estudiar





Advierte que más del 90 por ciento en las ambulancias en el país incluyendo Chiapas sufren los mismos problemas, no son las adecuadas, no tienen el equipo adecuado, el personal adecuado, ni la capacitación adecuada, la mayoría son personas de buena voluntad con muchas ganas de ayudar pero no es suficiente, es necesario que el personal tenga los conocimientos adecuados, el entrenamiento y destrezas.





Dijo que existen muchas instituciones que pueden dar esas capacitaciones, entrenamiento adecuado al personal, contó que este jueves mientras se realizaba un estudio en un centro médico particular llegó una ambulancia de una institución pública y el personal no pudo meter la ambulancia en el garaje, bajaron el paciente casi rebotando, le pidió el técnico de rayos x que metiera al paciente con los pies primero y el paramédico decía que tenía que ser primero con la cabeza.





Explica Villegas Apodaca que el servicio pre hospitalario es una necesidad, pero tiene que ser calidad



Son dolencias de toda la vida en el servicio pre hospitalario, la mayoría de los paramédicos son hijos del personal sindicalizado que no quisieron estudiar, no saben usar las unidades, las luces, las sirenas, adolecemos de una gran capacitación y entrenamiento del personal, mientras que el personal del Campus Chiapas de la Escuela Nacional de Protección Civil tienen un nivel muy bajo y no enseñan lo que no saben.

Lo que se necesita, reiteró, es una buena enseñanza hospitalaria y pre hospitalario, necesitamos una muy buena atención tanto pre hospitalario, como hospitalaria, la mayoría son mal traslados y quienes sufren son los pacientes, el buen servicio comienza con las unidades de traslado adecuadas y debidamente equipadas para proteger la vida.





Bajas temperaturas decembrinas incrementa el servicio pre-hospitalario: Villegas





Cipriano Villegas fue el formador de la escuela de paramédicos de la Cruz Roja en Chiapas de la que egresó gente con nivel avanzado tras dos años de formación, ahora su nivel de capacitación es muy bajo, lo mismo que el personal de protección civil, las ambulancias no son un juego, hay que tener conocimientos para salvar vidas, cuando menos no dañarla.

Puntualizó que hace algunas semanas hubo un traslado de un paciente del Hospital Rafael Pascasio Gamboa al hospital del ISSSTE y en el camino se les acabó el oxígeno, compartió también que hace algunos años fallecieron unos 20 niños recién nacidos en de un hospital gubernamental de Tuxtla Gutiérrez por mal traslados, nadie se quejó y en la actualidad en el sector público a nivel pre hospitalario se hacen cada barbaridades todos los días.