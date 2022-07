Balneario "El aguaje" una opción para refrescarte sin salir de Tuxtla

Chiapas cuenta con un total de 81 cuencas hidrográficas lo que ha ayudado a no padecer de la falta de la misma al igual que varios estados en el norte; a pesar de lo anterior las albercas, balnearios y ranchos, los encargados no llenan todas; no por problemas con el suministro sino por la falta de gente y es que en este 2022, las personas han optado por otras opciones antes de ir a estos lugares.

San Agustín, New York, Las Flechas, Rancho Miguel Ángel y la quinta Los padrinos son de los lugares más solicitados en cuanto a un chapuzón se refiere, sin embargo, a pesar de ser los más visitados y los que más afluencia tenían en los primeros meses, luego de la Semana Santa no han logrado levantarse en cuanto a ganancias pues, aunque el agua no es problema en los lugares, la gente decide otras opciones para visitar y según ellos, son los restaurantes con albercas los más solicitados durante fines de semana.





En el rancho Miguel Ángel ubicado en la Rivera las fechas a un costado de la alberca el espacio se renta para amigos durante los fines de semana; no obstante desde hace más de 3 semanas no han tenido una sola reservación a pesar de que incluso se realizaron paquetes especiales para el Día del padre y para otras festividades.

“Es duro que después de Semana Santa no tenga clientes cuando en esas semanas se pelaban los espacios, el agua no es el problema, el problema es que fuera de vacaciones la gente no opta por estos lugares para disfrutar; la lluvia ha sido factor pero esperemos que esto mejore para los poder tener más empleados, más familias y sobretodo más clientes” Miguel Díaz, dueño del espacio.

En el balneario San Agustín ubicado pasando la colonia Plan de Ayala las cosas no son tan distintas, el espacio cuenta con más de 7 zonas de albercas de las cuales una familia a la semana puede disfrutarla pues son muy pocas las personas que han arribado aún cuando en Semana Santa el sitio llegó a cerrar por la mucha afluencia que tenían; para el encargado, esto es normal pues es por vacaciones cuando aprovechan a sacar las ganancias y posteriormente se mantienen con pocas familias que lo visitan; para el la lluvia y la distancia siempre han sido los principales problemas.





“Creo que es normal estar bajos en estos momentos, afortunadamente no tenemos la problemática de otros estados, aquí no nos hemos visto afectados por el tema de la escasez pero si por la falta de gente; la lluvia no nos ha ayudado y también que las personas tienen flojera de manera hasta aquí; ya vendrá el próximo mes, vacaciones, cursos de verano y nos levantaremos” Enrique Mateo, encargado del sitio.

Al igual que estos dos en las flechas y en new York que son 100% albercas las cosas no han ido bien desde Semana Santa; aunque aquí, ha ido un poco mejor pues afirman que las personas los eligen en los fines de semana para visitar los espacios y esperan que esto continúe así para que no tengan que cerrar ni por falta de gente ni por falta de agua.