Con promociones, bares y cantinas de Tuxtla buscan atraer a clientela

Los bares y cantinas en Tuxtla Gutiérrez realizan promociones y descuentos en sus cartas para atraer clientes, convocan a la población a darse la oportunidad de constatar la calidad de los servicios, espacios con seguridad sanitaria, el personal se ha aplicado las vacunas contra el Covid 19 y los alimentos se preparan con las medidas sanitarias.

La Asociación de Bares y Cantinas de Tuxtla Gutiérrez cuenta que se mantiene la afluencia regular de clientes, no tan bueno, ni tan malo, para la navidad y año nuevo mantienen precios al alcance de los consumidores, sus expectativas es que se mantengan en el mercado, diciembre es el mes del año en que la población tiene más dinero en su bolsa y la invitación es a acudir degustar los alimentos con las medidas de su preferencia.

Los negocios también preparan alimentos para llevar, por ejemplo, la orden de oreja para llevar a 140 pesos, lo mismo que la orden de trompa, carraca, paloma, costilla, corazón, costilla entomatada, bistec rojo, carne asada y camarón seco para picar, también la carne molida, quesillo, quesadillas, mientras que la orden de tripa y carne surtida vale 150 pesos, el queso cotija y la butifarra vale 130 pesos, en tanto la orden de frijoles 35 pesos y las charolas 700 pesos, explica el empresario y dirigente de la asociación, Hugo Díaz Rodríguez.





Los negocios también preparan alimentos para llevar / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





La cerveza vale a 26 pesos, aunque por el mundial de fútbol se ha ofertado a 22 pesos, los negocios se mantienen en promedio con el 50 por ciento de la demanda de servicios, para los consumidores, en otros años en diciembre era mayor el consumo en estos negocios.

Los negocios toman siempre sus previsiones, los precios de los insumos del campo se modifican constantemente, son caros algunos, otros no tanto, pero no son estables, se utiliza frijol, cebolla, aguacate, tómate, limón, naranja, carne de res, carne de puerco, jitomate, tortillas, lechuga, acelga, ajo, pepino, frutas, entre otros, y no se puede cobrar en grandes cantidades porque depende de la demanda de servicios.





Los negocios toman siempre sus previsiones, los precios de los insumos del campo se modifican constantemente, son caros algunos, otros no tanto / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Díaz Rodríguez cuenta que algunos negocios han optado como elemento para atraer a sus clientes el servicio de meseras, la venta de alimentos para llevar, el pago a tiempo de los impuestos y derechos, incluyendo el aguinaldo, uno de los problemas es que tenemos una gran competencia con los establecimientos ilegales que no se saben cuántos son pero funcionan sin ley, operan en las orillas de la ciudad.

Otro factor es que la pandemia del Covid 19 sigue causando baja demanda de servicios, no hemos logrado subir las ventas más allá del 50 por ciento de la capacidad, un elemento de beneficio es quienes tienen locales propios porque los que pagan renta el monto es de 20 mil pesos mensuales en adelante dependiendo la ubicación y el tamaño, la expectativa es mantenerse vigentes.