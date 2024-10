¡Tuxtlecos se inundan de basura! Generan 800 toneladas al día de desechos

Tuxtla Gutiérrez ha elevado su producción de basura, la migración internacional que se ha intensificado en los últimos 12 meses, en los últimos cuatro generado que de 600 toneladas que se generaban al día hoy produzcan 800 toneladas de desechos sólidos los días lunes y martes, ya mucha gente ha migrado a vivir a la capital de Chiapas y cientos de casas que estaban vacías ahora están ocupadas.

Horacio Gómez González, secretario de Servicios Municipales, precisa que en la capital de Chiapas se han instalado aproximadamente 12 mil 300 contenedores para el depósito de la basura en el 97 por ciento de las casi 800 colonias, sin embargo se necesitan otros cinco mil contenedores más, sobre todo, en los puntos rojos, en las colonias donde es mayor la generación de desechos .

La capital cuenta 54 rutas de recolección de basura con 3 días en el sur y tres días en el norte con 27 camiones, capacidad que es insuficiente y se necesitan otros 10 camiones cada uno tiene un valor de 4.5 millones de pesos, en total se necesita una inversión de 45 millones de pesos para aumentar la capacidad de recolección de la basura.

La ciudadanía deja la basura en las banquetas, incluyendo productos verdes derivados de frutas y verduras que se venden en la vía pública, hay puntos donde es mayor la basura depositada fuera del contenedor que en su interior, como alrededor de los mercados públicos Rafael Pascacio Gamboa y Juan Sabines Gutiérrez.

Las colonias consideradas como puntos rojos por la elevada producción de basura son Xamaipak, ISSSTE, Centro, Shanká, Potinaspak, Las Granjas, Patria Nueva, San Roque, San Francisco, Bienestar Social, entre otras, donde se presenta otro problema, el pepenador del plástico extrae los derechos del contenedor para buscar el PET y esparce todos los desechos, explicó.

Las colonias consideradas puntos rojos por su gran producción de basura son Xamaipak, ISSSTE, Centro, Shanká, Potinaspak, Las Granjas, Patria Nueva, San Roque, San Francisco, Bienestar Social, entre otras / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En la zona sur poniente por el arrastre de basura hay un alto número de alcantarillas tapadas donde desechos de verduras son arrastrados generando un tapón de la capacidad hidráulica causando grandes escurrimientos en las calles por fuertes lluvias.

Cuánta Horacio Gómez que hace tres años Tuxtla Gutiérrez generaba 500 toneladas diarias, luego aumento a 600 toneladas, ahí se hasta hace un año que alcanzó las 700 toneladas y en la actualidad alcanzó las 800, una de las causas es que en el último año ha aumentado la migración internacional, principalmente de Venezuela.

En Tuxtla Gutiérrez con una población superior a los 800 mil habitantes de las de 800 colonias, pasó en la medición de los últimos últimos tres años de generación de 500 a 700 toneladas de basura diario, en muchos puntos de la capital los contenedores son superados en su capacidad, la población deposita sus derechos en las banquetas, las fuertes lluvias arrastran los sólidos y llegan a desembocar en alcantarillas.

La zona de mayor arrastre de basura, entre plástico y orgánico se presenta en los alrededores de los mercados públicos, así como en la segunda poniente desde la novena avenida sur hacia la quinta avenida sur donde la actividad económica está relacionada con la venta de frutas y verduras.

El Secretario de Protección Civil de la capital de Chiapas, Eder Fabián Mancilla Velázquez, confirma que la ciudad elevó el consumo de plástico y si bien la colocación de contenedores ha sido una opción para la recolección de la basura de los hogares, falta el uso adecuado por la población que en muchos puntos de la capital se deposita los desechos en días y horarios que no son los autorizados.

Los camiones recolectores recorren la ciudad todos los días en diversas rutas en colonias diferentes, alrededor de los mercados públicos en horas de la tarde y noche se depositan la basura en los contenedores, sin embargo, la gran generación de desechos supera la capacidad y tiene que quedar la basura en la banqueta, aún en medio de las lluvias.

Dijo que han habido casos en los que automóviles han destruido algunos contenedores, principalmente personas en estado de ebriedad, en la capital hay casi 13 mil contenedores, lo ideal es que las personas depositen su basura adecuadamente para evitar el arrastre de desechos a las alcantarillas.

El 95 por ciento de la ciudad se cubre con contenedores y hay lugares donde no pueden subir los camiones recolectores, lo ideal es que no se deposite material vegetal, estos hay que dejarlos en bolsas o en costales, lamentablemente hay casos en los que han quemado contenedores o los rompen, de lo que se trata es que no haya arrastre de basura hacia las alcantarillas, la limpieza depende un 50 por ciento la población y otro 50 por ciento las instituciones públicas.

Cada vez son menos las alcantarillas taponeadas, en la mayoría de los casos tienen que ver con el arrastre de material vegetal depositado en las calles, esto es resultado de un aumento en el consumo excesivo de plástico y falta cultura, al principio de esta administración se generaban 550 toneladas, subió a 700 toneladas por día y ahora hay algunos días que se recolectan 800 toneladas.

El director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, Adolfo Sarmiento, hizo un llamado a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez para colaborar en la limpieza de la ciudad depositando adecuadamente la basura en los contenedores; hay que aplicar las tres r, reducir, reusar y reciclar, la cultura es desechar todo lo que compramos y eso eleva la generación de desechos sólidos.

Lamentablemente lo que compramos lo queremos desechar rápidamente, somos muy consumistas; el primer paso es reducir el consumo, es muy fácil que para las fiestas compremos unicel y al final tiramos todo, se trata de un materia que no se puede reciclar y contamina muchísimo, los plásticos no se desintegran y generan una gran contaminación.

12 mil 300 contenedores están instalados en las casi 800 colonias de Tuxtla Gutiérrez

5 mil contenedores están instalados en zonas catalogadas como puntos rojos de la ciudad

800 toneladas de basura genera al día la capital chiapaneca

