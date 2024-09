De Venezuela a EE.UU.: La travesía de Beatriz en busca de un nuevo comienzo

Beatriz Sierva tiene 53 años de edad, es originaria Caracas Venezuela, llegó a Tuxtla Gutiérrez hace dos días, viaja sola con destino a los Estados Unidos de América, tiene sueños, aspiraciones, desea comprar su casa, no tiene en su lugar de origen, es viuda desde hace 20 años, la edad de su hija y quiere triunfar en la Unión Americana.

Recibe una llamada de una amiga, Karla Borges de Nicaragua, le pide que le eche ganas, que confíe en Dios, que crea en el, le comentan que en las iglesias de Nicaragua oran por ella, por qué en la ruta a la frontera México - Estos Unidos le vaya bien, le recomiendan que no pierda la fe, que vaya con la cara en alto.

Llega a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, cuando escucha la alerta de Protección Civil Municipal en el sentido de que va a llover este día en la capital de Chiapas dice que tiene que su ropa que ha lavado en la noche se le pueda mojar, se ha puesto la última mudada que le quedaba.

Mientras hablamos entra otra llamada, Teresa Paz, también de Nicaragua le dicen que vaya con la fe en lo alto, con confianza en Dios, con la disposición de triunfar, que se cuide en el camino, que haga bien las cosas, que no deje de creer y confiar en Dios y que en su ruta siempre se encontrará cosas buenas y gentes buenas.

Beatriz, para ganarse la comida de cada día, vende paletas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez espera reunir dinero, desea trabajar en lo que se pueda, por ahora vende paletas de dulces, pide la solidaridad de la gente, que no tengan temor de los migrantes, viaja triste porque fallecieron sus padres, hermanos y su esposo, solo cuenta con su hija que ya se encuentra en la Ciudad de México, quieren cruzar a la frontera norte para triunfar en el vecino país.

Salió de Venezuela después de las elecciones recientes, quiere que a su país prospere, pero no es la última en salir, vienen más y seguramente habrá miles más en camino, no hay trabajo, no hay bien salario, se gana diario cien dólares al mes y no alcanza para comer un solo día, no se pagan servicios y una mujer sola como ella tiene que buscar llegar a los Estados Unidos, confía en que le vaya bien en la travesía, llegar con bien y triunfar, hay experiencias de éxitos de venezolanos en la Unión Americana y ella quiere ser una más experiencia de éxito.

