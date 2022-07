¿Billetes de 2 mil pesos? Banxico propone nuevo billete, esto es mala idea: Colegio de contadores

La propuesta del Banco de México de una posible circulación de billetes de dos mil pesos indica que hay mucho circulando en el país y claro una emisión de papel moneda no sería la adecuada, las tiendas no tendrían cambios en la compra de productos, lo que debe hacer es guardar el equilibrio de no emitir más monedas o papel que no esté soportado por el Producto Interno Bruto (PIB) que es el factor que mide la riqueza, expuso el presidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Rodulfo Rodríguez Cruz.

Emitir billetes de alta denominación puede desembocar en un espiral inflacionario, consideramos que no es correcta la determinación del Banco de México de emitir papel moneda de más alta denominación puesto que va a traer consecuencias, los afectados vamos a ser todos ya que el PIB no ha crecido al contrario ha tenido estancamiento y se han ajustado los factores de crecimiento y de riqueza en el primer trimestre hacia la baja.





En entrevista, Rodríguez Cruz abundó que lo que tenemos es crecimiento económico en el país por muchos factores a los que se suman la inseguridad, los problemas sociales como los bloqueos de carretera en muchos estados entre ellos Chiapas; por lo tanto no es el anuncio, ni la emisión de más papel moneda que no esté sustentado, no estamos en el mejor momento de riqueza económica del país.

Desde el punto de vista del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, no debería suceder; el Banco de México estaría causando muchos agravios sobre todo en los sectores más vulnerables económicamente, además las tiendas pequeñas, las de la esquina, de la cuadra, las misceláneas, no podrían cobrar productos básicos con un billete de alta denominación porque requerirían mucho dinero para el cambio.





Los indicadores económicos del Banco de México debe cuidar muy bien sus decisiones, no acuñar moneda que no esté soportado por un índice de producción y de riqueza de nuestro país, de lo contrario si el gobierno del país no controla eso, el espiral inflacionario va a continuar hacia la alza y puede provocarnos una mayor crisis económica esto sería agravar la economía que ahora es ya compleja, insistió.

A ningún sector de la sociedad nos conviene más crisis, la sociedad es resiliente, hemos atravesado durante años por muchas crisis económicas, muchas situaciones complejas y hemos salido adelante;, somos un país bendecido, sin embargo consideramos que una crisis económica más a la que tenemos puede aumentar los índices de inseguridad, de robo, de asaltos, por eso es muy importante que no se genere una mayor inflación, sino que colaboremos en la medida de lo posible a que todos los sectores productivos mantengamos la unidad para que la economía mejore, tenemos que ser más productivos, expuso.