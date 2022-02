Blanco Urbina denuncia corrupción dentro de INM

La corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) es la principal causa de la falta de orden en la frontera sur, para que les extiendan documentos de estancia regular en México muchos migrantes tienen que pagar 200 a mil dólares, denunció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC, José Manuel Blanco Urbina.

Dijo que en recorridos de sus abogados por diversos puntos de los municipios fronterizos con Guatemala, la principal causa del caos por la falta de control de la migración internacional tiene que ver con la falta de estrategia del Estado Mexicano, entre más presión ejerce el INM el migrante se ve obligado a pagar más.

“Por eso sigue entrando gente, se acumula gente, principalmente en Tapachula, genera un caos, un clima de inseguridad para la población de las localidades de Chiapas, la gente que se costuró los labios es una evidencia de la falta de una política pública. Los trámites deben llevarse de uno a tres meses, sin embargo, muchos casos superan el año o más tiempo con el pretexto de que los migrantes no cubren los requisitos para regularizarse”.

Lamentablemente las caravanas migrantes afectan a la economía, la presencia de migrantes generan un clima de tensión, miedo y de inseguridad, cuando de Chiapas llevaron migrantes a otras partes del país, el problema no lo resolvieron, lo trasladaron a otro estado, y lo que se requiere es solución integral, la migración se puede controlar desde la llegada de los migrantes a la frontera para evitar que llegue a Tapachula, dijo.





Para que les extiendan documentos de estancia regular en México muchos migrantes tienen que pagar 200 a mil dólares, denunció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC, José Manuel Blanco Urbina / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





De acuerdo con Blanco Urbina, la suspensión temporal de la exportación del aguacate de México a los estados Unidos tienen que ver con la falta de control de la migración en la frontera sur que evitará que los productores mexicanos tengan ingresos por 3 mil millones de dólares, entre los exportadores de este producto, hay chiapanecos principalmente en las zonas Istmo - Costa y Soconusco.

Lamentablemente solo hay discursos y no acciones contundentes del Estado Mexicano, una muestra de ello es que el tráiler accidentado en Chiapa de Corzo el diciembre del 2021 que dejó casi 60 fallecidos y muchos lesionados, es otra muestra de la corrupción, seguramente que si no se accidenta llega a su destino, los hechos no están esclarecidos, siguen pasando y sin controles del INM, lamentó.

El derecho de migrar tiene un alto costo en México, más en la frontera sur, los migrantes tienen derecho cumpliendo con muchos requisitos, pero no pueden ser víctimas del mismo Estado Mexicano, en Chiapas en tres años el cambio de 4 delegados del INM no ha resuelto el problema, lo que se necesita es una migración segura y ordenada así como una repatriación segura y ordenada, no violenta, ni condicionada, comentó.

Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC ha estado en varios puntos de la frontera, en el río Suchiate, en las oficinas del INM, con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y con el Grupo Beta, hemos documentado la flagrante violación a los derechos humanos pero no hay presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe mucha simulación, expuso.

También puedes leer: INM, COMAR y ACNUR "nos ignoran" dicen migrantes haitianos

“El INM debe sanear su gente y castigar a los violadores de la Ley de Migración, el delegado debe ser un experto, pobre México, pobre Chiapas, mientras haya un caos en la frontera sur, habrá serios problemas migratorios en el resto del país y la presión de los Estados Unidos”, expuso el abogado.

Dijo que para julio se efectuará el Cuarto Simposio Internacional de Abogados de México, Centroamérica y El Caribe, probablemente en Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal de Las Casas, y el tema central será la migración para plantear a las naciones alternativas de solución, entre ellos, hacer frente a la violencia y generar fuentes de trabajo, para ello las naciones más poderosas como Estados Unidos debería contribuir con el financiamiento para el desarrollo.