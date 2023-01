Familiares de 21 desaparecidos de Pantelhó bloquean calles en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez. A más de 17 meses de la desaparición forzada por presuntos civiles de 21 personas en el municipio de Pantelhó sus familiares bloquearon este martes la avenida central a la segunda oriente de la colonia centro.

En entrevista con Francisca Morales Monterrosa, familiar de un Hijo, Sobrino y nieto no localizado señaló que después de casi un año y medio de su no localización no se tiene avance en las investigaciones.

La mujer desesperada manifestó que los tres niveles de gobierno han hecho caso omiso en el caso, ya que hasta la fecha no se la ha informado sobre el progreso de las indagatorias.









"El día 26 de diciembre se cumplió 17 meses de la desaparición forzada de nuestros familiares por parte del grupo paramilitar "El Machete" , queremos justicia y aparición con vida de nuestra gente, quería abrazarlos" dijo Morales Monterrosa.





Los familiares bloquearon la avenida central a la segunda oriente de la colonia centro / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Los manifestantes hasta la tarde se mantenían sentados en la banqueta de la vialidad, como medida de señal estacionaron una camioneta marca Nissan tipo Estaquitas de color rojo, ningún funcionario los había atendido, por lo que mencionaron que se mantendrían en su posición hasta tener un diálogo con el gobierno.