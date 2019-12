Bochil al borde del colapso político-social

Bochil está al borde del colapso político y social derivado de la incapacidad de su alcalde Gildardo Zenteno Moreno, lo que ocurre en ese municipio es también resultado de la falta de voluntad política y el cumplimiento de la palabra empeñada del alcalde, afirmó Omar Molina Zenteno, diputado local independiente.

Dijo que a principios de año el munícipe sostuvo una reunión con autoridades ejidales y de diferentes comunidades con quienes acordó la entrega de los recursos del Copladem consistente en obras o materiales de construcción.









Situación por demás ilegal, y el alcalde lejos de dar cumplimiento a lo pactado, terminó de forma abrupta la reunión y prácticamente corrió a los asistentes, razón por la que los habitantes iniciaron diversas manifestaciones lo que propició un clima de inestabilidad social en el municipio.





Ante esta situación se instalaron mesa de negociaciones en las cuales se acordó entre otros puntos que el alcalde no ejercería ninguna acción penal en contra de los inconformes ya que únicamente pedían solución a sus demandas, afirmó Molina Zenteno.





Sin embargo, el alcalde tomo otras acciones y mandó a encarcelar a 8 personas como presuntos responsables de diversos ilícitos, toda vez que pretende involucrar a estos con la muerte de un elemento de la Guardia Nacional ocurrida hace ya aproximadamente 2 meses en Bochil.

Destacó que entre los detenidos se encuentra la ex candidata de Morena a la alcaldía, Francelia N, misma que presenta 6 meses de embarazo y pese a su condición permanece aún recluida en una cárcel, sin que hasta el momento se haya fijado una postura al respecto en la defensa de la misma.

El diputado aseguró que el municipio de Bochil recibe un presupuesto estimado de 84 millones de pesos para obras, sin embargo, ninguna comunidad o ejido ha recibido el apoyo destinado para estas obras.





Por su parte y por separado el dirigente del PT Carlos Mario Estrada declaró que derivado de la problemática fueron convocados los inconformes y a petición del delegado de Gobierno en ese entonces, se llegaron acuerdo y uno de los compromisos del alcalde fue no proceder por los hechos, sin embargo este no cumplió y hoy mantiene en la cárcel a 8 indígenas, entre otras la ex candidata de Morena, así como dos dirigentes del PT.

Por lo que respecta a la ex sindica que presentó licencia para no verse involucrada en irregularidades en que ha incurrido el alcalde y con fecha 10 de octubre el Congreso avaló la licencia, esta recurrió al Tribunal Electoral ya que por segunda ocasión la presentó el 15 de febrero ante el ayuntamiento, pero el alcalde Gildardo Zenteno Moreno no le dio trámite oportuno por lo que apelando a su derecho pidió al tribunal electoral se le hiciera válida desde el 15 de febrero y no el 10 de octubre.

Cabe mencionar que en esta posición también se han pronunciado el diputado Maya de León y Janet Ovando quien pidió una investigación y no permitir violación a los Derechos Humanos y combatir la corrupción a fondo, y que actúen cada uno en el ámbito de su competencia

