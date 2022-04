¿Botones de pánico desplazados por la tecnología? En Tuxtla sin utilizar

En esta era digital, hay muchas cosas que se van renovando, una de ellas ha sido el botón de pánico para la gente tuxtleca, en esta ocasión, los postes, aunque siguen estando en la capital chiapaneca (cada vez son menos) ya no están 100% en funcionamiento, pues ya sea por luz o por antigüedad pero no todos te permiten comunicarte con las autoridades.

Ahora, existen aplicaciones que son para todo el público en general o que son exclusivos para mujeres para que se sienta más cómodas. Sin embargo, estas son pocas conocidas y las autoridades no hacen campañas para reconocerlas.





En este último mes, solamente se ha mencionado dos veces la aplicación de ayuda ciudadana llamada “Ciudadano vigilante” app oficial que te permite estar en constante comunicación con los uniformados y canalizan tus reportes en oficinas centrales, a pesar de tener un buen fin, son pocos quienes la conocen y aún menos los que hacen uso de ella por su poca publicidad con la gente de la ciudad.





Aplicación de ayuda ciudadana llamada “Ciudadano vigilante” app oficial / Foto: Facebook | @ayuntamiento.tuxtlagutierrez





De igual forma la llamada Mujer Alerta es una aplicación, que si bien es cierto, no es exclusiva de la gente de Chiapas, en ella también se enlaza con los números de emergencia de manera inmediata y sirve para la región, por lo cual, es una de las opciones que fácilmente remplazan el botón de pánico femenino no obstante, al igual que la pasada aplicación es muy poca conocida para las damas de la ciudad por lo cual, siguen sin saber qué hacer ante el tipo de situaciones de peligro ya que son muchas quienes no confían en los uniformados.





Existen aplicaciones que son para todo el público en general o que son exclusivos para mujeres / Foto: Facebook | @ayuntamiento.tuxtlagutierrez





Tras lo anterior, se espera que los encargados del orden, puedan realizar campañas o comunicados para que más gente de la ciudad esté enterada y sepa cómo actuar ante los constantes peligros qué hay en la ciudad, ya que no siempre hay una patrulla o elemento policiaco cerca que te pueda ayudar en situación de peligro.