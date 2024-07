Brenda Moya ingresa a 7 escuelas con un puntaje casi perfecto

La joven Brenda Margarita Moya Espinosa, originaria del municipio de Venustiano Carranza, logró clasificar para la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de México (UNAM), obteniendo 112 respuestas acertadas de 120 con un puntaje casi perfecto.

Moya Espinosa ha destacado no sólo en lo educativo si no también en lo cultural, artístico, además de ser actualmente la reina de la fiesta gran del Señor del Pozo en su municipio.

Su madre Brenda Yesenia Espinosa Alfaro y su padre Jairo Valdemar Moya Montes de Oca, han sido piezas fundamentales para inculcarle a sus dos hijas los valores, así como el hábito de la lectura. A decir de su madre comentó que su hija se preparó durante un año; "El año pasado quedo a un punto de meterse y quedo con la cosquillosa de volver a presentar el examen y ya este año lo logró."

Moya Espinosa egreso del COBACH en Venustiano Carranza, posteriormente se tomó un año para tomar un curso para hacer su examen; "ella le gusta cantar, le gusta bailar, es muy buena haciendo todo, todo lo que se propone," comentó su mamá.

Sus padres comentaron que están orgullosos de sus dos hijas, y con el resultado que logró su hija, al tener únicamente 8 malas en un exámen complicado esta más que contenta, pero sin lugar a duda tiene se temiendo encontrados como madre, pues tiene que irse a una ciudad más grande como es CDMX para continuar sus estudios, y por la peligrosidad que implica, aunque afirma que en Chiapas ya estamos casi igual por lo que se tranquiliza y sigue apoyando a su hija.

Cabe mencionar que Brenda no sólo presentó examen de admisión en la UNAM, si no también en otras 6 escuelas, y en todas quedó, entre ellas la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pra la misma carrera de Médico, en la Univesidad Autónoma de Chiapas (UNACH), para la misma carrera, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), para la carreta de odontología, en la Universidad Politécnica (UP) para biomedico, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y finalmente en la UNICH, donde aún espera resultados.

Mientras tanto Brenda ha demostrado ser un orgullo para el estado chiapaneco, así como para su municipio, sobresaliendo en todos sus exámenes de admisión, por lo que ella decidió concluir su sueño por el cual lucho un año que era ser admitida en la UNAM.

Otro de los hobbies de Moya Espinosa es la creaciones de muñecos en Crochet, una técnica de bordado en la actualidad donde también emprendió ese negocio en el que destacaba en su municipio y en otros lugares cercanos, ahora sus papás aseguran que siempre apoyaran a sus hijas en todo lo que hagan.

"El llamado a los padres es que les incluyen el hábito de la lectura y pueda tener conocimiento en muchas áreas, yo creo que eso le ayudo a mi hijita, y también es importante la dedicación que como padres le ponga uno a sus hijos," concluyó Espinosa Alfaro.

