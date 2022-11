Brutal la violencia contra las mujeres indígenas: Diputada

La Vicepresidenta del Congreso del Estado, Cecilia López Sánchez pide hacer una consideración para las mujeres indígenas, debido a que a pesar de la sabiduría de la cultura milenaria maya, "se nos ha hecho saber que somos mujeres indígenas que no pensamos, que no somos seres humanos y que no tenemos derechos a todo acceso al desarrollo".

En espera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer, "pido un alto a nuestras agresiones brutales para nosotras las mujeres indígenas".

Estamos por presentar una iniciativa de ley para fortalecer el derecho a la herencia, porque en nuestro ámbito comunitario no podemos heredar, ni ocupar cargos voluntarios, la vida de las mujeres indígenas está reducida a la vivienda para servir al marido, expuso.

Durante la sesión ordinaria de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, añadió que la mujer en el ámbito indígena, rural, campesino, aún sigue siendo lacerante y por eso no observamos más mujeres en la participación política, menos de comisariada o agentes rurales.









Los pocos espacios que se han logrado ganar para mujeres indígenas, unas porque no quieren ser indígena y no traen una agenda política para mujeres indígenas y otras porque se les usurpa sus espacios, con el argumento de que ellos los hombres los que traen el liderazgo y son los que conoces las costumbres, las tradiciones y las formas de organización, añadió López Sánchez.

A ellas las relegan y se quedan otra vez sin ejercer el cargo y lo peor es que ni para su salario devengan, las condiciones siguen siendo de una total desigualdad, no hay gran esperanza para que concluyan una carrera profesional, destacó.

En el acceso a la vivienda está clausurado, nos quieren llevar fogones que no son propios de nuestra cultura, nos quieren llevar baños tipo inglés con tinacos pero ni tenemos aguan, ni tenemos drenaje, nos quieren meter baños con regadera cuando preferimos el temazcal que va mucho más a propiciar nuestra cultura, insistió.

Las viviendas que se entregan salen a nombres de los hombres cuando deben salir a nombre de las mujeres, porque son quienes cuidan y defienden a su familia, desde que nacemos mujer nuestra vida las desgracias nuestros padres, no tenemos acceso a la herencia, porque la instrucción es que cuando nos casemos vamos a ser las dueñas de las tierras de los maridos, pero hoy en día no hay marido con tierra, hay mujeres que no se quieren casar y hasta los hombres quieren ser mantenidos, destacó.





Las mujeres que estudian prefieren negar su identidad por la discriminación, quienes estudian prefieren no regresar a sus comunidades, se vuelve un agravio, nos han negado derechos de acceso en la Universidad Intercultural de Chiapas que nació después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1994, insistió Cecilia López, ex presidenta municipal de Oxchuc.

Es un derecho humano el acceso a la salud, pero aún contamos con hospitales que no habla nuestras lenguas maternas, las mujeres prefieren morir en sus casas porque la comunicación es nula con el personal médico que clausura este derecho, mientras que las muertes maternas siguen siendo un agravio para las mujeres indígenas, tenemos partos en los pasillos de los hospitales, lamentablemente, denunció la diputada del partido político Mover a Chiapas.

En educación es triste que las universidades públicas aplican exámenes a las mujeres indígenas para el acceso y se les niega sus derechos, muchas palabras no existen en castellano, abundó la representante del distrito XX de Las Margaritas, que sostiene que el conocimiento de nuestras lenguas maternas no es un hecho en Chiapas.

Es brutal el agravio que tenemos las mujeres indígenas en este estado, la desigualdad y la falta de oportunidades ha sido la base de estos agravios, la falta de comunicación y el acceso a todos los servicios en tecnologías, caminos, educación, salud, vivienda, en una vida social de participación política nos dejan en total desamparo y en la falta de oportunidades, no obstante que las mujeres indígenas son el 52 por ciento de un millón 450 mil personas indígenas.