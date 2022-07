Busca tus tazos y paga tus deudas, coleccionista de Tuxtla te los compra

Los tuxtlecos comenzaron a emocionarse luego de una publicación en Facebook cuando el “chicharocard” dijo tener artículos de edición especial entre los que se encuentran tazos, álbumes y tarjetas coleccionables de distintas series, películas y caricaturas así como de mundiales de fútbol por lo que rápidamente se comenzó a hacer popular en la ciudad. Las ventas llegan a alcanzar hasta los $2, 500 por artículo por lo cual habla del valor sentimental que tienen estos objetos.





Por ahora no existe una tienda física e incluso muchos tienen miedo de hacer una compra debido a que el dueño de esta plataforma no se encuentra en la ciudad y únicamente tiene a una persona que le trabaja para hacer los envíos en la zona; sin embargo no están todos los artículos disponibles y los más importantes son enviados desde Monterrey, Nuevo León.





En existencia se encuentran tazos de series de televisión como Digimon, Dragón Ball, Medabots y caricaturas legendarias que salían en las frituras desde hace más de 20 años por lo cual, dichos ejemplares están valuados en más de 2000 pesos la colección, siendo los artículos más caros en existencia; además de álbumes coleccionables de estampas de ediciones de los mundiales, siendo el más antiguo el de México del año 1886.





La única desconfianza que existe por ahora es que el dueño del sitio radica en Monterrey Nuevo León / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





