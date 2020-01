Buscan bajar 4% rezago educativo

Tuxtla Gutiérrez.- Para este año, la meta del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), es reducir un 4 por ciento del 13 por ciento del rezago educativo total de la entidad, informó su titular, Gustavo Gómez Ordóñez.

Para ello, dijo que pondrán en marcha un proyecto educativo que será presentado ante el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, en el cual no sólo se contempla la mejora educativa de los jóvenes y adultos, sino la oferta de empleo para docentes, profesionistas y también para jóvenes recién egresados de las preparatorias.

“Uno de los planteamientos más importantes que presentaremos en el proyecto es el empleo de maestros jubilados, porque ellos traen la experiencia; también la contratación de maestros activos que por la tarde pueden apoyarnos con la implementación de círculos de estudio (…) por otro lado, antes se contrataban a asesores que tenían sólo secundaria, en esta ocasión iniciamos la contratación con jóvenes egresados del nivel medio superior y también de profesionistas para que sean ellos quien nos ayuden a llevar la educación a los chiapanecos que por alguna razón tuvieron que truncar sus estudios”, explicó.

Destacó que, aunque el reto es difícil, no será imposible para el instituto que, además, resaltó que en 2019 ocupó el primer lugar nacional en el combate al analfabetismo. Reiteró que la meta de este año es restarle 4 puntos porcentuales al 13 por ciento de rezago educativo que presenta esta entidad sureña.

Finalmente, declaró que una de las acciones con las que están arrancando este año, es con la detección, a través de datos estadísticos, de la cantidad de analfabetas o personas que no concluyeron la educación primaria en cada una de las comunidades del estado. Con ello, dijo que comenzarán a acercarse a los presidentes municipales para presentarles los datos y, a partir de ahí, iniciar con la contratación de figuras solidarias (coordinadores) y asesores para reducir el número de personas que no saben leer ni escribir o que no concluyeron la primaria.

