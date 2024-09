Buscan reclasificación a delito de feminicidio el hecho contra Karla Yesenia Gómez Velasco

La representante de la Fundación Karla Velasco, Maricruz Velasco Nájera, confirmó que el pasado jueves se llevó a cabo la audiencia en uno de los juzgados del penal El Ámate en el municipio de Cintalapa, para desahogar las pruebas presentadas por una antropóloga particular con la finalidad de reclasificar el delito cometido en contra de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, ocurrido el 4 de julio del 2018 en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista vía telefónica, explicó que se desahogaron las pruebas periciales y el peritaje de la antropóloga y efectivamente toda la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coincide en que el delito es feminicidio no homicidio imprudencial, la asesinaron brutalmente, fue violada, golpeada, expuesta en la vía pública y se realizó con una jerarquía de poder porque quienes participaron formaban parte del equipo de campaña de Carlos Penagos Vargas, a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez en ese momento.

Comentó que se dio una buena fecha para una siguiente audiencia el 23 de septiembre a las tres de la tarde y el cierre de alegatos con lo que se espera la reclasificación del delito a feminicidio y que el feminicida Marvin Eduardo Escobedo Figueroa, pueda ser sentenciado a la pena máxima por el delito de feminicidio en Chiapas de 65 años de prisión.

Se destacó también que toda la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coincide en que el delito es feminicidio no homicidio imprudencial / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Esperamos que el juez de la causa en el penal El Ámate conceda la reclasificación del delito de homicidio imprudencial a feminicidio y con ello el agresor no salga de la cárcel, aunque ya no tenemos confianza, durante las audiencias desde un principio ha habido muchas anomalías, tropiezos, no querían que la antropóloga llegará a desahogar las pruebas, "y lo más triste es que la Fiscalía General del Estado era la que lo estaba imponiendo, tratando de que no llegara".

Lo que sigue es esperar el desahogo de la próxima audiencia del jueves 23 de septiembre a las 3 de la tarde, con la finalidad de que se concrete la reclasificación, posteriormente ya se irán tomando nuevas desiciones en el caso y la exigencia es de justicia, que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias y se castiguen a todos los que están involucrados con el feminicida.

Denunció una serie de atentados en contra de su familia por la exigencia de justicia por el feminicidio contra su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, ocurrido el 4 de julio del 2018 en Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas, a más de seis años de los hechos, no se ha tenido acceso a la justicia y en Chiapas la Fiscalía General del Estado no investigó a profundidad y el feminicida Marvin Eduardo Escobedo Figueroa había sido sentenciado a ocho años y luego se elevó a once años, pero nos e juzgó con perspectiva de género.

Documentó que el Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el amparo de revisión 1417/2023, determinó que existe perspectiva de género en los hechos y por lo tanto, existe el delito de feminicidio del que ella acusa a Marvin Eduardo Escobedo Figueroa, y cuando cometió el delito era parte del equipo de trabajo de la campaña política de Carlos Penagos Vargas, en ese momento candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Apuntó que con la reclasificación del delito por la SCJN podría tener acceso a la justicia, lo que la Fiscalía General del Estado había calificado como homicidio doloso o accidente de tránsito, de alcanzarse la reclasificación el feminicida podría alcanzar de 45 años que es la pena mínima a 65 años de prisión que es la pena más alta por feminicidio en Chiapas.

