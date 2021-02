Buscaremos que FGR atraiga el caso de Mariana: abogado

El equipo que mandó la Secretaria de Gobernación y Seguridad Federal para ayudar con el caso Mariana, viene a fortalecer la investigación, a pesar de ello los abogados del caso, están buscando que sea la Fiscalía General de la Republica quien atraiga el caso y se haga justicia hasta las últimas consecuencias, así lo dio a conocer Carlos Tondopó, abogado encargado del caso de Mariana.

Local Informa FGE avances de investigación a familiares de Mariana

Además precisó que esta mañana arribó a la capital chiapaneca ese equipo para reunirse con las autoridades estatales “estábamos convocados a esa reunión, íbamos a asistir con la mamá de Mariana, sin embargo de última nos cancelaron, sabemos que se reunieron con ellos y que les iban a presentar la carpeta de investigación, la misma que nosotros hemos solicitado y que no nos han entregado”.

Agrega que van a esperar hasta hoy por la noche para obtener la información que han solicitado desde hace días, sin embargo la Fiscalía General de Justicia del estado ha argumentado que debido al proceso de indagatorias y levantamiento de pruebas en el lugar de los hechos, la integración de la misma se ha retrasado.

Carlos Tondopó también confirmó que hasta el momento no hay órdenes de aprehensión “vamos a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, no vamos a dar pie a que el responsable de estos hechos pueda quedar impune, no vamos a permitir que hayan más Marianas en Chiapas”, afirmó.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





De la misma forma dijo que esta mañana la señora Lourdes Dávalos, mamá de Mariana se reunión con funcionarios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, quienes escucharon durante tres horas la versión de los hechos y levantaron el acta correspondiente.

Por último el abogado puntualizó que irán hasta las últimas consecuencias “sabemos que hay funcionarios de salud que omitieron brindar ayuda a Mariana, también hay docentes y personal de la Universidad que están involucrados por omitir atención a la queja que en su momento hizo Mariana, vamos a actuar en contra de todos ellos, porque no queremos que hayan más Marianas”, finalizó.