Cal y Mayor solicita al gobierno federal crédito barato para Mypimes

El candidato a diputado federal por el 9 distrito por el Movimiento Ciudadano con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, solicitó al gobierno federal créditos baratos para las micros, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES) que han resentido fuertemente el impacto de la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), muchas han cerrado, otras han despedido trabajadores y muchas se sostienen con muchos esfuerzos.

Dijo que no se necesita que el gobierno regale a la iniciativa privada, pero que preste con intereses bajos, que se establezcan incentivos fiscales en todo el estado y no solo en el Soconusco para que se atraiga las inversiones, las ofertas de créditos muy pequeños no les alcanza a las empresas.

Expuso que el programa de la federación Jóvenes Construyendo el Futuro no está generando un fuerte impacto en el bienestar de la población, son muy pocos los que están aprendiendo un oficio, la gran mayoría no está aprovechando los recursos y al término del año no será productiva la inversión.

Dijo que la decisión del gobierno federal de establecer incentivos fiscales del 2021 al 2024 en municipios del Soconusco no es mala, sin embargo, la frontera con Guatemala no es solo esos municipios, lo es todo el estado y creo que la federación debería discutir y establecer el beneficio para todos los municipios.

Planteó aprovechar las potencialidades que tiene el estado en materia de recursos naturales, turismo, cultura, cafeticultura y pesca, entre otros sectores, mientras que los 12 kilómetros de recorrido del río Sabinal que atraviesa Tuxtla Gutiérrez puede ser reconvertido, primero con el saneamiento, y luego establecer corredores comerciales.

Lamentó que históricamente los diputados federales y locales se olvidan del pueblo desde la primera quincena en el poder, en contraste sus propuestas se quedaron en el olvido, el compromiso con el pueblo nunca existió y el resultado es un Chiapas en condiciones de marginación y pobreza.Si estamos molestos con la clase política que tenemos en el estado participemos con decisión en las elecciones del 6 de junio de este año que serán concurrentes las locales con las federales, la responsabilidad está en las manos de poco más de 3 millones 800 mil electores.