Califica IEPC como "progresista" lista de candidaturas en Chiapas

“Es un logro histórico, nunca antes en la historia de Chiapas se habían garantizado derechos de participación política, es la lista de candidaturas en un proceso electoral más progresista de la historia de este estado”, afirmó Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

Esto durante la sesión urgente convocada para la aprobación de la procedencia de solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes a los cargos de Diputaciones locales por mayoría relativa y de representación proporcional, así́ como de miembros de Ayuntamientos de la entidad.





Destacó además que “nunca antes se habían garantizado tantos derechos a sectores desaventajados de la sociedad y con esto se está cumpliendo con el gran propósito de aproximar a los partidos políticos a la sociedad, de vincularlos de mejor manera a la sociedad”.

También reconoció “la importancia de los aspectos novedosos y que fueron exigibles a los partidos políticos en este proceso electoral en materia de candidaturas, como es el tema de la paridad, que constituye uno de los aspectos más importantes dentro de las obligaciones partidistas, hay cumplimiento casi en su totalidad, hay incumplimientos mínimos y los partidos políticos tendrán el tiempo para hacer los ajustes correspondientes”.

Dijo que “siguen habiendo muchos problemas políticos en relación al cumplimiento de este principio, manifestaciones, protestas, de los cuales fuimos testigos en los últimos días que estuvieron en el seno de los partidos políticos, esto no debería ser así y mucho abonaría a evitar este tipo de situaciones, si los partidos políticos definieran con anticipación los lugares donde el género femenino encabezará sus planillas”.





En ese sentido precisó que ““el IEPC no define el género que debe encabezar en municipios o distritos, sino que con base a los resultados que obtuvieron en la elección pasada se generan bloques de competitividad electoral y son los propios partidos quienes definen el género que encabeza en cada bloque con la obligación de garantizar que haya paridad en cada bloque , estas obligaciones están establecidas en la ley, rechazo de manera categórica expresiones que públicamente manifiesten que es responsabilidad de este instituto obligar a los partidos políticos el género que deba encabezar en cada distrito o municipio; en el IEPC estamos obligados a exigir lo que está establecido en la ley, reglas que nosotros no generamos pero si estamos obligados a hacer valer”.





También señaló que es novedoso también que los espacios de representación indígenas se haya cumplido y que prácticamente todos partidos políticos atendieron esta exigencia.

Por ultimo puntualizó también como novedoso “el tema de 3 de 3 para evitar la violencia política en contra de las mujeres, nos quedamos con información que nos dio el Poder Judicial, y nosotros no podemos declarar improcedente candidaturas de personas que estén sujetas a proceso o que hayan sido demandados demandas, mientras no haya sentencia condenatoria no aplica, lo demás está en el ámbito moral y lo ético de los partidos políticos”.