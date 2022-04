Calles de Tuxtla en total abandono y sin mantenimiento: Transportistas

En distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez las calles se encuentran abandonadas, sobre todo en el lado norte, como en el sur oriente y poniente, los operadores de las unidades del transporte colectivo tienen que ir esquivando los grandes baches, muchas intransitables, es recurrente la ponchadura de llantas, sin embargo, nadie se hace responsable por estos daños, expuso el empresario y concesionario transportista, Mario Bustamante Grajales.

Entre otras muchas colonias donde las calles están en malas condiciones son Satélite, Patria Nueva, incluso en la misma calle céntrica Pensil, lo mismo pasa en Reforma o en Kilómetro Cuatro, en la Emiliano Zapata, o la Insurgentes, o en las colonias de la parte alta de la Patria Nueva, pero existen muchas más, como la Francisco I. Madero, La Misión, la razón de acuerdo con el empresario es que desde el 2006 se abandonaron las vialidades.





Los dos sexenios que encabezaron Juan José Sabines Guerrero del 2006 al 2012 y Manuel Velasco Coello del 2012 al 2018, no hubo atención, no hubo proyectos de construcción de calles, de rehabilitación, hoy estamos pagando las consecuencias, y nadie asume su responsabilidad por los daños causados a las unidades del transporte público, fueron cuatro administraciones municipales las que no invirtieron en el mejoramiento de calles.

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas no contempla la reparación de los daños por parte de alguna autoridad estatal o municipal cuando el mal estado de la vialidad cause daño a las unidades del transporte público, en cambio se les pide seguridad, comodidad, como el daño a las llantas o a los rines, y la petición es la actual administración municipal de Tuxtla Gutiérrez que establezca un plan integral de reparación de vialidades, con especial atención en las calles que circulan las combis.





El sector transporte no se ha recuperado del daño causado por la pandemia del Covid-19, tras dos años de enfermedad muchas rutas de Tuxtla Gutiérrez desaparecieron, ya no volverán a la circulación, muchas siguen operando sin ganancias, solo con sus gastos de operación, en contraste, la inversión para brindar el servicio aumenta, en materia de combustibles y refacciones, abundó Bustamante Grajales.

Comentó el empresario del transporte y ex presidente de la Alianza del Autotransporte que el mal estado de las vialidades no es exclusivo de Tuxtla Gutiérrez, muchos municipios enfrentan el mismo problema, apenas se están haciendo inversiones en el mejoramiento de calles, pavimentación mixta, concreto hidráulico o empedrado, pero habría que acelerar los proyectos para que podamos avanzar en la recuperación de la economía lesionada por el virus del Covid-19.