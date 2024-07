Camión adaptado para reparar todo tipo de electrodomésticos ¡Calidad y servicio en Tuxtla!

La necesidad lo llevo a adaptar un camión a un taller de reparaciones, Avelino Gómez, desde los 14 años se dedicó a la compostura de electrodomésticos, con el pasar del tiempo aprendió nuevas cosas y ahora su taller, el cual está dentro de un camión movible, puedes encontrar todo tipo de reparaciones, desde composturas de climas, computadoras, hasta composturas de ventiladores, televisores, etc.

La idea de comprar un camión surgió a raíz de ya no querer pagar una renta, posteriormente se fue a su casa e invirtió en el camión. En el año de 1996, Avelino se graduó de ingeniero en electrónica, pero asegura que con el tiempo se ha ido innovando ante las nuevas tecnologías.

"Decidí comprar este camión, claro no estaba así, yo lo fui adecuando, lo arregle, de hecho este camión camina, para cuando un día me corran de aquí me voy (...) tiene Internet, tiene línea telefónica, tiene todas las funciones de un taller," explicó.

Ante ello explicó que durante la temporada de calor, la demanda de servicios aumento, pues los refrigeradores pues muchos suelen no darle servicios, así como composturas de ventiladores, dentro de sus recomendaciones el experto en reparaciones mencionó que no deben dejar abierta la puerta de los refrigerados, ya que por accidente suelen quedar así, provocando calentamiento del compresor y dañándolo.

"Así es estoy al día capacitándome con las nuevas tecnologías, ahorita los refris ya no son como antes, ahora son de tecnología inverter, así como los aires acondicionados y las lavadoras," dijo Avelino.

Finalmente, mencionó que sus servicios en los últimos meses han aumentado hasta un 70 por ciento, a lo que regularmente se mantiene, también realiza servicios a domicilio que es lo que mayor demanda tiene, pero para quienes quieran de sus servicios dijo que se mantiene en la 5a Poniente entre 5a Norte y 6a Norte, donde de manera agradable pone a disposición sus servicios.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️