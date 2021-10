Campesinos demandan presupuesto justo para el campo

Indígenas y campesinos encabezados por Grisel Jiménez Mazariegos, solicitaron este jueves a los diputados de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, hacer justicia al campo con presupuestos justos para el ejercicio 2022, con la vigilancia en la aplicación, porque no han llegado para todos los apoyos, ni en todos municipios.

En la entrada principal del recinto legislativo al que no pudo ingresar porque no hay acceso al público, Jiménez Mazariegos pidió a la diputada local de Venustiano Carranza, quien conoce al campo, Verónica Alcázar, a que realmente defienda los intereses del sector primario, donde hay tierras abandonadas porque no hay los medios para su reactivación.





Lamentó que siendo Chiapas una entidad donde su economía depende del campo no hayan las estrategias para impulsar su desarrollo, en diciembre los legisladores tendrán que aprobar el presupuesto del gobierno del estado y deberán ponerse de acuerdo en lo que deberán autorizar para el sector agropecuario, pero también su vigilancia.

Nosotros en el campo no tenemos el ánimo ni de la confrontación, ni de la descalificación, tampoco en contra de la estrategia que han seguido para la distribución de los programas y recursos, el problema es que no se atiende a todos, ni a todas, ni en suficiencia, ni en oportunidad, que el respaldo que recibieron los diputados locales y federales en las elecciones del 6 de junio se refleje en las acciones a favor del campo.

Frente a la estatua de Benito Juárez, en el recinto legislativo, Grisel Jiménez respondió que a favor del campo se tiene que ser muy preciso y muy concreto, cuando a este le va mal es fácil medirlo, aumenta la migración del campo a las ciudades, al norte del país y al extranjero, cada vez salen más chiapanecos de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida que no han alcanzado en su pueblo.