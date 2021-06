Candidatos llaman al voto responsable en Tuxtla Gutiérrez

Los candidatos de Nueva Alianza, Rafael Hernández; de Fuerza por México, Eduardo Balcázar y de Chiapas Unido, Carlos Trejo, a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, hicieron un llamado al voto este 6 de junio para una mejor vida y el futuro de quieres vivimos en la capital, lo hagamos con responsabilidad y con firmeza, que nadie nos amenace, ni nos amedrente, el ejercicio del sufragio tiene que ser en completa libertad.

Nos hemos quejado de los saqueadores, de la corrupción y de los malos gobiernos, principalmente del 2000 para acá, lo peor los últimos tres, y ahora tenemos en nuestras manos las decisiones, en nuestras manos está el decidir bien, y que todos defendamos el voto que va a dirigirse para el destino de Tuxtla Gutiérrez, subrayó Rafael Hernández.

Es de suma importancia el acudir a las urnas, familias, vecinos, amigos y hagamos una relación de los que iremos a votar para que nadie se quede sin hacerlo, no dejemos está oportunidad para Tuxtla Gutiérrez, para nuestros hijos, nietos y las nuevas generaciones, no le fallemos al pueblo, insistieron.

Pidieron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), "mucho se comenta que son comprados, no nos consta" pero que asuma la responsabilidad que le corresponde para garantizar unas elecciones ejemplares y que los gobiernos federal y estatal cumplan con la seguridad, en tanto el pueblo haga su parte que le corresponde.

Que todos los partidos políticos hagamos una fuerza común para la defensa del voto y de los resultados de la jornada electoral, que no nos roben la identidad con las boletas vacías, defendamos la legalidad, la justicia, la transparencia, señaló.

Mientras tanto, Carlos Trejo de Chiapas Unido, compartió que si bien hay una diversidad de candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, el pueblo tiene la mejor opción, para muchos nosotros somos los partidos "chiquitos" pero hay que decidir bien, hay hartazgo en la sociedad y eso es posible manifestar nuestra respuesta con el ejercicio del voto.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Hay partidos políticos tradicionales que están "peleando la presidencia municipal como si fuera suya", queriendo manipular, comprar y limitar a la gente, por ello nosotros pedimos una oportunidad, que el pueblo haga un balance de los 14 candidatos y defina sin manipulación, sin presiones, no vendan su voto, emítalo bien informado y pensado, después ya para que quejarnos, subrayó.

En ese sentido, por Fuerza por México, Eduardo Balcázar, apuntó que el llamado es a coincidir por el bien mayor, es lamentable que la capital presente grandes problemas causados por los mismos partidos políticos de siempre, actuemos ahora de manera diferente, quienes han fallado al pueblo no merecen respaldo en las urnas, "no mas robo, no mas corrupción".