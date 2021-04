Martha López Sántiz candidata del PVEM a la gobernatura de San Juan Cancuc

Martha López Sántiz, es una mujer indígena tseltal de San Juan Cancuc, de 34 años de edad, que le fue arrebatada la sindicatura tras las elecciones del 1 de julio del 2018, los cacicazgos le impidieron tomar posesión del cargo y ahora está lista para competir por la presidencia municipal de su pueblo.

López Sántiz fue víctima de violencia política en razón de género que encabezó el presidente municipal de San Juan Cancuc, José López López, y pese a haber ganado tres sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la fuerza de los grupos indígenas se impusieron al Estado Mexicano y no ejerció el cargo que le fue conferido en las urnas.

Martha López, que en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 fue postulada candidata a a sindica por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero la dejó sola en la lucha por la legalidad, ahora fue registrada ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por el Partido Verde Ecologista de México, cómo candidata a la presidencia municipal de San Juan Cancuc.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Para los comicios del 6 de junio competirá Martha López por el mismo puesto con Juan Torres Sántiz, postulado por Chiapas Unido; Celina Gómez Guzmán, se Nueva Alianza; Sebastiana Hernández Mendoza, por el Partido Acción Nacional; Nicolás Melesio Cruz Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; Elena Hernández Domínguez, del Partido del Trabajo.

También se medirá en las campañas del 4 de mayo al 2 de junio contra Antonia Domínguez Gómez, del Partido Encuentro Solidario; Antonio Velázquez Sántiz, de Morena; Manuel Aguilar López, del Partido Revolucionario Institucional; Juan López Aguilar, de Redes Sociales Progresistas.

Martha López no piensa en una venganza, dice haber perdonado a todos los que impidieron que tomara posesión del cargo, a los que ejercieron violencia en su contra, pero lamenta que no se haya generado condiciones para que asumirá el cargo y que no se haya generado las garantías para que desempeñará el cargo que el pueblo le confirió en las urnas en los comicios del 2018.