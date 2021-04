Militantes de Morena se inconforma por imposición de candidatos

Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el municipio de Tecpatán, prevalece la inconformidad por la imposición de candidatos a puestos de elección para los comicios del 7 de junio venidero, lo que advierten podría ser el renacimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Solicitan que las dirigencias nacional y estatal que encabezan Mario Delgado Carrillo y Ciro Sales Ruiz, den la cara a la militancia y limpien el proceso electoral interno, persiste el rechazo a Juan Abner Álvarez, que impusieron cómo candidato a la presidencia municipal de Tecpatán, aún cuando era dirigente municipal de Chiapas Unido.

Las bases están en contra de la imposición, no queremos "chapulines" y de prevalecer está determinación la militancia en el municipio de Tecpatán votará en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, "nosotros mismos hablamos con Ciro Sales y nos respondió que los amarres se daban a nivel nacional, y aún cuando presentamos sus argumentos exigiendo respeto a las bases, legalidad y transparencia, insistió que no había nada que hacer".

"Nosotros si creemos en la transformación, creíamos en Morena, pero el dirigente estatal Ciro Sales Ruiz, ha actuado como 'Poncio Pilato', se lava las manos y endosa este conflicto interno a la dirigencia nacional de esa fuerza política. Creo que no ha habido madurez, responsabilidad, ni el interés de ser altamente competitivos en los comicios del 6 de junio de este año", reiteraron los inconformes.

De acuerdo con los inconformes, no cumplieron las directivas gracias del partido con los compromisos y requisitos establecidos en la convocatoria para el desarrollo del proceso interno, se burlaron de las bases, de los que si creyeron, de los que confiaron en que habría legalidad y al final se impuso la arbitrariedad, no se cumplió con las encuestas, no hubieron, no hay evidencias ni pruebas, por lo tanto, los resultados a favor de Morena para junio próximo podrían ser "muy raquíticos".

"Si quisieran limpiar el proceso interno aún es posible, antes de la aprobación de las candidaturas por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, previsto para el 13 de abril y antes del inicio de las campañas políticas a desarrollarse del 4 de mayo al 2 de junio", insisten los manifestantes.