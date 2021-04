Zuarth asegura que el PRI tiene todo para ganar las elecciones

Rubén Zuarth Esquinca, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, que aseguró el su partido tiene todo para ganar en las próximas elecciones, tomando en cuenta las elecciones del 2018 en donde no se tuvieron buenos resultados.

“Sin duda será un proceso importante, intermedio, donde se trabaja para conquistar los espacios de representación política, se ha cumplido con el primer plazo, en los primero registros de nuestros candidatos, por lo que la expectativa es grande”, afirmó en entrevista.

Señaló que como instituto político y ahora que se mantienen integrando la coalición “Vamos por México”, registraron a candidatos en los 24 distritos en los que se está con esta alianza, y en los 32 municipios donde se ira solos, se ha cumplido al cien por ciento, por lo que se prevé tener la confianza de la sociedad el próximo seis de junio.

Dijo que el proceso del 2018 fue un año difícil para el PRI, ya que no se lograron suficientes diputados locales y en ningún diputado federal, “yo les contesto que no se tenía representatividad, de ahí partimos, y podemos decir que se ganó la primera batalla que es el registro de varios de los candidatos, cuando en otros años no se hizo, hemos ganado la primera batalla por eso es posible que tengamos alta expectativa”.

Agregó que su partido “es un partido abierto, por lo que se han llegado a acuerdos, sin decir cuánto podemos ganar, esperamos sean varios espacios, la gente lo merece, en tan solo 4 meses se ha llamado a la unidad y comunión, dijo el presidente del tricolor”.

Finalmente dijo que el PRI tendrá mayor representatividad, mayor trabajo y esto se verá plasmado el próximo mes de junio cuando se realicen las elecciones intermedias.