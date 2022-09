Canirac exhorta a chiapanecos a no hacernos daño tras lo sucedido en la marcha feminista

No nos hagamos daños entre chiapanecos, nada justifica las agresiones, la violencia, no debemos tener expresiones negativas contra ningún hermano, compañero, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante.

Luego de que la tarde del miércoles colectivos feministas causaron daños a instalaciones de empresas en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, el empresario dijo que los negocios no están causando ningún daño a nadie, son respetuosos de los derechos de los demás, en el caso de los restaurantes nos ocupamos de que los comensales tengan la mayor seguridad posible, enfatizó.

Acero Bustamante insistió que la palabra correcta es que nos hacemos daño entre nosotros, la industria gastronómica apoya a las mujeres, somos lugares seguros para cualquier mujer que acuda a estos establecimientos, cualquier mujer que corra peligro en la calle puede entrar a un restaurante y solicitar ayuda, somos lugares seguros.

La industria ha realizado campañas en materia de seguridad, nosotros llamamos a las autoridades que se necesiten para proteger a las mujeres, queremos que estén seguras y que se sientan seguras en los restaurantes, todas los que lleguen a los negocios afiliados deben sentirse muy seguras, por eso estamos entregando distintivos las apoyamos, tenemos que hacer equipo, mencionó el empresario.





"Si necesitan apoyo porque las autoridades no los escuchan, que se acerquen a las cámaras, colegios y asociaciones para que también nosotros seamos voz de ellos, trabajando en equipo van a tener soluciones", insistió el presidente estatal de la Canirac.

Las acciones de violencia son reprobables porque nos hacemos daño entre chiapanecos, esperamos que no siga sucediendo, no es el camino para hacerlo, yo en lo personal con mucho gusto platico con ellas, en lo que podamos servirles yo estaré para ayudarles, seré un gestor, una persona que vaya con ellas para que las autoridades les hagan caso, para que se resuelva alguna situación, indicó el empresario restaurantero.

De acuerdo con Guillermo Acero no debemos seguirnos haciendo daños entre chiapanecos, no debemos afectarnos, estamos en el estado más pobre del país.





Lamentablemente ahora hay que invertir para reparar daños y a veces es un recurso que no existe, cuando vemos una unidad económica abierta no quiere decir que está teniendo utilidades, está generando solamente liquide para no tener que despedir personal, los costos de los daños dependen el tipo de material afectado a cada empresa o negocio, no hemos sacado los costos globales pero sin duda que son muy elevados, si bien ya estábamos con perdidas, ahora tenemos más afectaciones a nuestra economía como empresa, el llamado es a la unidad y no más daños entre hermanos, reiteró.