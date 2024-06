Cántaro Azul demanda compromisos de actores políticos por el agua 

Asociaciones civiles, entre ellas Cántaro Azul, demandan compromiso de actores políticos a favor de la Agenda Chiapas por el Agua, que impulsa 15 acciones hacia un Plan de Justicia Hídrica, ya que la entidad presenta el menor porcentaje de agua desinfectada para consumo humano en el país y menos del 35 por ciento de su población de más de cinco millones de personas cuenta con acceso diario al agua.

El director y fundador de la organización Cántaro Azul, Fermín Raygadas Robles Gil, resaltó que el objetivo es impulsar los derechos al agua y al saneamiento como prioridad en las políticas públicas de los gobiernos estatal y municipal, sustentados en planes estatales y municipales con presupuestos justos desde el Congreso del Estado.

“El día 27 de mayo nos reunimos con quienes respondieron a nuestra convocatoria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siete aspirantes al Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado, con la participación de gestoras y gestores comunitarios, docentes de primaria y secundaria, quienes expusieron la situación de escasez y contaminación de agua en sus regiones”, recordó.

El impacto en malnutrición y en el desarrollo cognitivo de la población es el interés ya que las fuentes de agua no tienen la misma disponibilidad de antes /Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Las necesidades, dijo, contrastan con el discurso oficial que posiciona a la entidad como un paraíso hídrico, la crisis del agua es una realidad en el estado, con el 70 por ciento de los ríos afectados, sequías periódicas y signos evidentes del cambio climático.

Lamentó que los 15 compromisos por la justicia hídrica de la Agenda Chiapas por el Agua solo fueron asumidos por dos candidatos a la presidencia municipal en Sitalá, tres candidatos a la presidencia en Chenalhó, dos candidatos a la presidencia de Berriozábal, un candidato a la presidencia en La Trinitaria, dos candidatas a diputaciones locales, tres candidatas a diputaciones federales, una candidata y un candidato al senado.

“De manera conjunta con la Unidad San Cristóbal de las Casas del Colegio de la Frontera Sur, Cántaro Azul seguirá impulsando la construcción de la Agenda Chiapas por el Agua, el llamado es a quienes planifican y ejecutan las estrategias de gobierno para abrir puertas a las demandas de las comunidades. Esperamos que Chiapas se convierta en referente en la política hídrica del país, en materia de derecho al agua y al saneamiento”, señaló.

Robles Gil expuso que es contradictorio presentar una agenda Chiapas por el Agua cuando tenemos los ríos con más caudal en el país, las presas más grandes, lagos y el 30 por ciento del agua superficial del país, pero la entidad es el penúltimo estado en calidad del agua, pero la calidad del agua es mala y Chiapas acaba en el último lugar en el país.

“La cabecera municipal de Chicoasén está al lado de una de las presas icónicas de América Latina, Manuel Moreno Torres, sin embargo, sus habitantes no tienen agua, mientras que el pueblo Tziscao ubicado al lado de uno de los parques nacionales más bellos de México, como Montebello y sus habitantes, viven viendo el agua todos los días y no tienen agua en sus casas. En San Cristóbal de las Casas es importante para México, y sus ríos son aguas negras a cielo abierto”, manifestó.

Añadió que en las comunidades rurales el rezago es mayor, pues hay quienes tienen que captar agua de lluvia y cuando deja de llover se quedan sin agua; además, muchas mujeres indígenas tienen que caminar muchos kilómetros para encontrar agua, miles de niños y niñas crecen con diarreas por falta de agua de calidad, Cántaro Azul, así lo ha documentado.

Abundó que esto impacta en malnutrición y en el desarrollo cognitivo de la población, pues las fuentes de agua no tienen la misma disponibilidad de antes, la deforestación sin medida es muy compleja, mientras que la ganadería extensiva no es rentable pero ha destruido ecosistemas y afecta los ciclos del agua.

Robles Gil destacó que las lluvias son en periodos más cortos y más intensas, hay una ausencia de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, hay personas que secuestran comunidades con fuentes de agua, las consecuencias son graves. Explicó que este rezago es causado porque al agua se le ha visto como una mercancía y no como un bien público, ya que el agua se mueve a donde está el poder político y económico, no a donde está la necesidad y la Comisión Nacional del Agua no la ha gestionado de manera equitativa.

“Chiapas es de los estados que tiene su mayor población en el medio rural, pero no se les asegura una fuente de agua y la gestión es una peregrinación eterna entre instituciones sin encontrar las soluciones. El rezago no se ha atendido como un derecho humano, tiene que ser accesible y no debe afectar el bolsillo de la población, por lo cual el Congreso del Estado debe priorizar los presupuestos justos para resolver la escasez”, reiteró el director y fundador de la organización Cántaro Azul.

