Capacitarán a funcionarias municipales: SEIGEN

Tuxtla Gutiérrez. En seguida de que tomen posesión las alcaldesas, regidoras y síndicas de las administraciones municipales 2021-2024 en el estado, se les brindarán capacitaciones para que con claridad asuman su cargo y ejecuten sus funciones, aseguró María Mandiola Totoricaguena, Secretaria de Igualdad de Género del Estado de Chiapas (SEIGEN).

Mandiola Totoricaguena indicó que se espera no se repita lo sucedido en periodos anteriores, que a las mujeres en algunos municipios, no las dejan gobernar. Sin embargo, además de dar acompañamiento en esos casos, también ellas deben llegar con claridad y firmeza a ocupar los cargos por el que fueron electas, pues se deben al pueblo y no al presidente en turno.

“Tenemos pensado impartir diplomados a las mujeres, uno para regidoras y síndicas y otra para las titulares de las instancias de las mujeres , tiene que tener muy claro, las presidentas en especial, que son autoridad y que por ende se deben al pueblo; que los funcionarios del cabildo de un ayuntamiento deben hacer a un lado su partido, y velar por los intereses de la ciudadanía porque el presidente no es su jefe”; precisó.





Asimismo, Mandiola detalló que estas capacitaciones se extenderán también a las titulares de las instancias de las mujeres en los municipios con el fin de que ellas “tomen las riendas de lo que es su función, que las leyes no sean letra muerta, sino que se lleven a la práctica, con un programa, una hoja de ruta de igualdad de género y de acceso a una vida libre de violencia.

Informó que este acercamiento ya se ha tenido con las diputadas locales, las cuales tomarán posesión de su cargo el próximo 1 de octubre, para consolidar esfuerzos en pro de una política de igualdad “y sea una realidad en todo Chiapas”.

“Hemos tenido un acercamiento con las diputadas locales y formar con ellas un bloque de unión y sacar adelante los temas en favor de los derechos de las mujeres, queremos transversalizar la perspectiva de género”.

Por otro lado, indicó que la SEIGEN ha acompañado a las mujeres que se encuentran en situaciones económicas difíciles por causa de la pandemia a acercarles servicios financieros a través de microcréditos por medio de redes de apoyo; sin embargo, aclaró que la dependencia no brinda apoyos económicos, sino que es una instancia formadora, que educa para cambiar las mentalidades, y fomente una cultura de paz.